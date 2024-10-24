Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BRICS katılımı Batı dünyasında büyük yankı uyandırdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BRICS Zirvesi katılımı Batı medyasında geniş yankı uyandırdı. Gözler Türkiye’ye çevrildi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS Zirvesi katılımı, Batı medyasında geniş yankı uyandırdı. Başkan Erdoğan'ın Putin ile yaptığı görüşme sonrası verdiği mesajları mercek altına alan Batı medyası, Türkiye'nin denge politikasının altını çizdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16. BRICS Zirvesi için gittiği Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının seyri, İsrail'in bölgede yayılan saldırıları, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin güçlenerek geliştiğini ve bunun her alanda devam etmesi için gayretlerin sürdüğünü belirtti. İsrail'in Filistin'deki katliamlarına Lübnan'da yenilerini eklediğini, saldırıların yalnızca Orta Doğu'yu değil, küresel güvenliği de tehdit eder noktaya geldiğini ifade eden Erdoğan, İsrail'in Filistinlileri ana vatanlarında topraksız bırakma planlarına karşı durmanın insanlık görevi olduğunu kaydetti.

Erdoğan, BRICS ülkelerinin İsrail saldırganlığına karşı durmasının Filistin'in haklı davasına güç katacağını, İsrail'e yönelik kayıtsız şartsız silah ve mühimmat desteğinin devam ettirilmesinin bu ülkeyi saldırganlığa teşvik ettiğini ifade etti. Türkiye ile Rusya'nın Suriye konusunda yakın eşgüdümünün tüm tarafların çıkarına olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Türkiye'nin PKK/YPG başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelesinde kararlı olduğunu, Suriye'nin toprak bütünlüğünü zedeleyen girişimlere birlikte karşı koymanın önemine işaret etti.

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Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajlar, dünya gündeminde de geniş yer buldu. Türkiye'nin önemli bir hamlesi olarak nitelendirilen zirve, özellikle Batı basınında büyük yankı uyandırdı.

ANKARA DÜNYA SİYASETİNDE ÖNEMLİ KONUMDA

Foreign Policy, Türkiye'nin BRICS'e başvurması ihtimalinin, jeopolitik açıdan bir dönüm noktası olacağına yer verdi. FP haberinde, "Türkiye BRICS'e tam üye ya da ortak ülke olarak katılırsa, Batı'nın üstünlüğüne meydan okuyan bir oluşumda aktif rol alan ilk NATO üyesi olacak. Türkiye'nin diplomatik hamlesi, küresel güneyin dünya siyasetinde yükselişte olduğunun bir başka işaretidir ve aktif tarafsızlık ideolojisinin büyüdüğünü vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: SABAH

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