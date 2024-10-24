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Türkiye şehitlerini uğurluyor: TUSAŞ şehitlerine veda...

TUSAŞ Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedilen şehitlerimiz bugün tek tek toprağa veriliyor...

Türkiye şehitlerini uğurluyor: TUSAŞ şehitlerine veda...
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TUSAŞ Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedilen şehitlerimiz bugün tek tek toprağa veriliyor...

TUSAŞ Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısının şehitleri son yolcuklarına uğurlanıyor. Terör saldırısında şehit olan taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.

Türkiye şehitlerini uğurluyor: TUSAŞ şehitlerine veda...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.TUSAŞ saldırısında teröristlerin olay yerine giderken şehit ettikleri taksi şoförü Arslan'ın cenazesi, Kazan Devlet Hastanesi morgundan taksici arkadaşlarının da katılımıyla konvoy halinde evine götürülerek helallik alındı.Arslan'ın cenazesi, evinin önünde okunan duaların ardından namazın kılınacağı Merkez Ulu Cami'ye getirildi.

Türkiye şehitlerini uğurluyor: TUSAŞ şehitlerine veda...

Şehit Arslan'ın eşi, babası, annesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Arslan'ın yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç ve bazı milletvekilleri katıldı.Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi, Kahramankazan Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türkiye şehitlerini uğurluyor: TUSAŞ şehitlerine veda...

SAHA EXPO'DA TÖREN DÜZENLENDİ

İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'ndaki TUSAŞ standında anma töreni düzenlendi. Tören alanında terör saldırısında şehit olan vatandaşların resimleri ve isimleri Türk bayrağıyla birlikte ekrana yansıtıldı.

Türkiye şehitlerini uğurluyor: TUSAŞ şehitlerine veda...

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