Bakan Fidan'dan açıklama! Mart ayında Kırgızistan ve Tacikistan arasında önemli gelişmeler olacak!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan'dan Tacikistan'ı ziyaret ederek iki ülkeyle ilgili temaslarının ardından basın mesuplarına açıklamalarda bulundu: "Mart ayında Tacikistan ve Kırgızistan aralarındaki sınır anlaşmazlığını resmi olarak sona erdirecekler" dedi.

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Bakan Fidan'dan açıklama! Mart ayında Kırgızistan ve Tacikistan arasında önemli gelişmeler olacak!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Mart ayında Tacikistan ve Kırgızistan aralarındaki sınır anlaşmazlığını resmi olarak sona erdirecekler" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan'daki temaslarının ardından Tacikistan'a geçti. Bakan Fidan, ilk olarak başkent Duşanbe'deki Dusti Meydanı'nda bulunan İsmail Somon anıtını ziyaret etti. Bakan Fidan daha sonra Tacik mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin ile bir araya geldi. Fidan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayında Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi. Fidan, Duşanbe'deki temasları kapsamında Tacikistan Temsilciler Grubu Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile de görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından basın açıklaması yaptı.

Bakan Fidan'dan açıklama! Mart ayında Kırgızistan ve Tacikistan arasında önemli gelişmeler olacak!

Türkiye ve Tacikistan'ın uzun yıllara dayanan güçlü, sarsılmaz bağlara sahip ilişki zeminine sahip olduğunu kaydeden Bakan Fidan, iki ülke ilişkilerinin her alanda ilerletilmesi konusunda kararlılık mevcut olduğunu dile getirdi. Bakan Fidan, görüşmelerde ticaretin yanı sıra Türk iş adamlarının Tacikistan’da daha fazla nasıl faaliyet gösterebileceği konusunda görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Fidan, "Finansman konuları, yatırım konuları ve bir takım projeleri ele alma imkanımız oldu. Ticaretin ve yatırım önündeki engellerin kaldırılması yönünde görüş teatisinde bulunduk. İş adamlarımızın daha fazla yatırım yapması konusunda ne türden tedbirler alınabilir bununla ilgili görüşmelerimizi yaptık. Yakın zamanda bir Karma Ekonomik Toplantısı yapılması bu çerçevede planlanmakta" ifadelerini kullandı.
Bakan Fidan teknik yardım faaliyetlerinin devam ettiğini sözlerine ekleyerek, "TİKA faaliyetleri Tacikistan’da çok büyük takdir toplamakta. Sayın Cumhurbaşkanı İmamali Rahman da ifade ettiler. Bu bizim için gurur kaynağıdır" dedi.

Eğitim alanındaki iş birliğinin nasıl ilerletileceğine değinildiğini kaydeden Bakan Fidan, "Daha fazla Tacik öğrencinin Türkiye’de eğitim alması konusu gündemimizde var, Tacik tarafından bu konuda ciddi talep var. Özellikle belli konularda öğrencilerin eğitim alması ve dolayısıyla kapasite artırımı için daha fazla planlı çalışmalar yapılması konusunda bir mutabakatımız oldu. Diğer taraftan biz de Türkiye Maarif Vakfı’mızın Tacikistan’da yaygın bir faaliyet göstermesi yönündeki taleplerimizi kendilerine ilettik" açıklamasını yaptı.

"İstikrarın sağlanması konusunda Türkiye olarak bölge ülkeleriyle iş birliğimiz yakından devam etmekte"

Bakan Fidan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
Bakan Fidan'dan açıklama! Mart ayında Kırgızistan ve Tacikistan arasında önemli gelişmeler olacak!

"Dün Kırgızistan’da yaptığım basın toplantısında ifade etmiştim. Kırgız tarafından Tacikistan’la olan sınır sorunlarının çözülmesi konusunda bir mutabakata varıldığı yönünde iyi haberi almıştık, Mart ayında bir anlaşma imzalanması bekleniyordu. Bugün burada da Sayın Cumhurbaşkanıyla yaptığım görüşmede aynı iyi haberi teyit etme imkanım oldu. Bu bizim bölgeyle ilgilenen Orta Asya’daki güvenliğin ve istikrarın sağlanmasında büyük bir adım olacak barış anlaşmasına verdiğimiz önem. İnşallah Mart ayında Tacikistan ve Kırgızistan aralarındaki sınır anlaşmazlığını resmi olarak sona erdirecekler. Bölgeye güvenlik ve istikrar açısından önemli bir adım kazandıracaklar. Tacikistan’ın Afganistan ile ilgili duruşunu, görüşünü ve değerlendirmelerini alma imkanımız da oldu. Afganistan konusuna Türkiye olarak yakından ilgi göstermekteyiz, burayla ilgili çeşitli çalışmalarımız var. Burada özellikle istikrarın sağlanması konusunda Türkiye olarak bölge ülkeleriyle iş birliğimiz yakından devam etmekte. Onlar da Afganistan’daki istikrara fevkalade önem atfetmekteler özellikle etnik konuların büyük bir siyasi olgunlukla çözülmesi meselesinde büyük beklentileri var. Özellikle Tacikistan’ın terör eylemine maruz kalmaması konusunda büyük hassasiyetleri var. özellikle sınır güvenliği konusunda neler yapabiliriz, bu konuları da görüşme imkanımız oldu. Radikal örgütlerin Tacik vatandaşlarını angaje etmeleri neticesinde bazı ülkelerde eylemlerde kullanmaları konusunda neler yapılabilir ilgili servislerimiz görüş alışverişlerinde bulunacaklar."
Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Tacikistan'a ziyaret planladığını sözlerine ekledi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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