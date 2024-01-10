Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı, "devrim niteliğinde bir adım olduğuna inanıyorum"

Milli Eğitim Bakanlığı ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi birlikte imzaladığı protokol ile Türkiye’nin ilk Güzel Sanatlar İlkokulu ve Ortaokulu Ankara'da açılıyor.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı, "devrim niteliğinde bir adım olduğuna inanıyorum"

Milli Eğitim Bakanlığı ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile Türkiye’nin ilk Güzel Sanatlar İlkokulu ve Ortaokulu, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yerleşkesi'nde açılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında Güzel Sanatlar İlkokulu ve Ortaokulu kurulmasına ilişkin protokol, üniversitenin ev sahipliğinde imzalandı. Protokol çerçevesinde Türkiye’nin ilk Güzel Sanatlar İlkokulu ve Ortaokulu, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yerleşkesi'nde açılacak. Bu okullarda ilköğretim kurumlarında uygulanan müfredat ile güzel sanatlar içerisinde yer alan müzik alanında da eğitim verilerek Türk müziğinde nitelikli insan kaynağının artırılması amaçlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı, "devrim niteliğinde bir adım olduğuna inanıyorum"

"TÜRKİYE'DE MÜZİK EĞİTİMİ KONUSUNDA DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR ADIM OLDUĞUNA İNANIYORUM"

İmza töreni sonrası konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye’de sanat eğitimi konusunda çok bir farklı bir yolun açıldığı günün başlangıcında olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:
"Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2014 yılından itibaren 'proje okul' formatıyla eğitim öğretim sistematiğimize dahil ettiğimiz okul türlerinden bir tanesini daha hayata geçirmiş olacağız. Meslek liselerinin tematik hale gelmesi için önemli bir adım attık şimdi de aynı mantıkla devam edeceğiz. Aynı şekilde spor liseleri ile ilgili adımlar attık. Spor liselerimizi ilgili federasyonlarla entegre bir biçimde tematik hale getirerek Türkiye’de sporcu yetişmesi sürecine katkıda bulunmaya çalıştık. Daha büyük bir hayalimiz olan özellikle müzik eğitiminin çok küçük yaşlardan itibaren eğitim sürecine başlanmasının sürece çok katkısı olacağını herkes biliyor. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde ilkokul, ortaokul ve lisenin bulunduğu bir eğitim öğretim süreci başlatmış olacağız. Türkiye’de müzik eğitimi konusunda devrim niteliğinde bir adım olduğuna inanıyorum. Bu konuda yetenekli çocuklarımız için yepyeni bir alan açılıyor."
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden ise Türkiye Cumhuriyeti tarihinde sanat eğitimi için çok önemli bir adımın atıldığını söyledi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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