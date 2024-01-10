Güripek ve Ziyansız Ailesinin Acı Günü!

Pendik Belediyesi eski Başkan Danışmanı Hamzat Ziyansız’ın yeğeni, Saadet Partisi Pendik İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Güripek beyin kız kardeşi, Eski Ak Parti Pendik Belediye Meclis Üyesi Av. Ömer Ömer Bozoğlu’nun baldızı, AK Parti Pendik eski Teşkilat Başkanı Tarık Ziyansız’ın halasının kızı, Kavakpınar Okumuş Ekmek Fırını sahibi Ali Rıza Okumuş’un eşi Müzeyyen Okumuş tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Müzeyyen Okumuş, 4 ay gibi uzun süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Vefat haberiyle Tarık Ziyansız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Yüce Allah’tan kıymetli Müzeyyen ablamıza rahmet ve Cennet-i Firdevs’i, acımızı paylaşan tüm dostlarımıza hayırlı ve uzun ömürleri dileriz." şeklinde paylaşımda bulundu.

CENAZE NAMAZI!

Edinilen bilgilere göre merhume Müzzeyen Okumuş'un cenaze namazı, Bugün (10 Ocak 2024 Çarşamba günü), İkindi namazına müteakip Kavakpınar Tepebaşı Camii'nde kalınak. Cenaze namazının ardından ise merhume Okumuş sevenlerinin omzunda son yolculuğuna uğurlanacak.

SİYASİLERDEN TAZİYE TELEFONLARI

CHP'nin Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı, Yeniden Refah Partisi Pendik Belediye Başkan adayı Fahrettin Karakurt ve AK Parti Pendik Belediye Başkan Aday Adayı Süleyman Pergel cenaze dolayısıyla Güripek ve Ziyansız aileleri arıyarak taziyelerini iletti.

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Haber Merkezi.