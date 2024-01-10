Kripto para düzenlemesi bitiyor mu? Bakan Şimşek’ten kritik açıklama…

Türk yatırımcılar, enflasyona karşı mücadele için alternatif yollar arıyor. Bunlardan biri de kripto para yatırım oluyor. Hem dolar hem de kripto varlıklardan kazanmak isteyenlerin birinci alternatif oldu.

Uzun süredir piyasa devam etse de bir düzenleme yapılamadı. Fakat bakanlık kripto düzenlemesi için çalışmalarını sıklaştırdı. AA muhabirine konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hazırların son aşamasına gelindiğini aktardı.

GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakan Şimşek, konuya ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine konuştu. Kripto yatırımcılarının merak ettiği düzenleme hakkında yasal çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı, Merkez Bankası ve MASAK’ın halihazırda çalışmalarının olduğunu aktardı. Son kripto düzenlemesini de bakanlık tarafından yapılacağını söyledi. Röportajın geri kalanında şu mesajları verdi;

KRİPTO PARALAR İÇİN KAPSAYICI DÜZENLEME

“Kripto varlık alım satım platformlarına SPK tarafından lisans verilecek, finansal kuruluşlara benzer olarak asgari faaliyet şartları zorunluluğu getirilecek. Bunlar kurucu ve yöneticilere ilişkin şartlar, organizasyonel yükümlülükler, sermaye şartı, bilgi işlem altyapısı yükümlülükleri şeklinde olacak. Faaliyet şartlarının detayları ikincil düzenlemeyle belirlenecek. Tabi bu düzenlemeleri yaparken bazı tanımları da yapmak gerekiyor. Uluslararası düzenlemelerle uyumlu olacak şekilde kripto varlık, cüzdan, kripto varlık hizmet sağlayıcı, kripto varlık saklama hizmeti ve kripto varlık alım-satım platformu tanımlarına yer verildi.

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Taslağımızda kripto varlıklar geniş anlamda tanımlandı. Buna göre, kripto varlık, 'Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve değer veya hak ifade edebilen gayrimaddi varlıklar' olarak tanımlandı. Belirli sınırlar dahilinde yapılacak tanımların ileride ortaya çıkabilecek farklı kripto varlıkları kapsamayabileceği değerlendirilerek, tanımın en kapsayıcı şekilde oluşturulması amaçlandı.

“KISITLAYICI OLMAYACAĞIZ”

Kripto varlık düzenlemesiyle temel hedefimiz bu alanı daha güvenli hale getirmek ve ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmek. Yaklaşımımız kısıtlayıcı değil, belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve olası riskleri kontrol altına almak üzerine kurulu. Aynı zamanda da blokzincir teknolojisi ve kripto varlık ekosisteminin gelişmesinin önünü de açmayı amaçlıyoruz.”