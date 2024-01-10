Ağrı’da cezaevi aracı devrildi! Çok sayıda mahkum yaralandı!

Van ’dan Gümüşhane’ye mahkum taşıyan cezaevi aracı, kaygan yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu içindeki mahkumlarla berabar devrildi.

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Ağrı’da cezaevi aracı devrildi! Çok sayıda mahkum yaralandı!

Van ’dan Gümüşhane’ye mahkum taşıyan cezaevi aracı, kaygan yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu içindeki mahkumlarla berabar devrildi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi yakınlarında meydana geldi. Van ’dan Gümüşhane’ye mahkum taşıyan Halil Cebeci’nin kullandığı 29 AD 049 plakalı cezaevi aracı, Eleşkirt İlçesi Uzunyazı Köyü mevkisinde yağış nedeniyle sürücünün kontrolünden çıktı.

DEVRİLEREK YAN YATAN CEZAEVİ ARACINDAKİ MAHKUMLAR YARALANDI

Ring aracı, karşı şeride geçip, devrilerek yan yattı. Kazada, cezaevi aracının sürücüsü Halil Cebeci ile araçtaki askerlerden Jandarma Kıdemli Başçavuş Ali Rıza Ülker , Recep Boğan, Mehmet Utan, Hızır Naci Tarlacı, Murat Yıldız, Aykut Matur, Kemal Bağ, Fedai Akyıldız, Ramazan Karal, mahkumlardan Senar Delikurt, Devrim Gönül, Bedirhan Parlak, Mehmet Demir, Babahan Gönül, Nuhi Delikurt, Adnan Demir, Emirhan Kayhan, Yıldırım Parlak yaralandı.

Ağrı’da cezaevi aracı devrildi! Çok sayıda mahkum yaralandı!

Kazada ağır yaralanan sürücü Cebeci Ağrı Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınırken, hafif şekilde yaralanan bazı asker ve mahkumlar ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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