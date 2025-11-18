Bahçeli grup toplantısında konuştu: Gerekirse İmralı'ya giderim!

Bahçeli grup toplantısında konuştu: Gerekirse yanıma üç arkadaşımı alıp İmralı'ya giderim!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

20 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU UÇAK KAZASI

20 kahraman şehidimizin her birisine cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kıymetli ailelerin ve Türk milletinin başı sağolsun diyorum.

Bu elim olayın arkasındaki esrar perdesi elbette aydınlatılacaktır. Talep ve beklentimiz de budur. Askeri kargo uçağımızın düşmesinden hemen sonra, maksatlı yorumların iyi niyetten çok uzak olduğu açıktır. Dezenformasyon kampanyasının nerelere kadar uzandığı ortadadır. Resmi açıklamayı öğrenme zahmetine tenezzül etmeden, oturduğu yerden bilirkişilik taslayanlar ortadadır. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken dahi yalan söylenlerin insanlıklarından şüphe duyulmalıdır.

Askeri kargo uçağımız düştü mü ya da düşürüldü mü sorusunun cevabı elbet belirlenecektir. Zorlu ve sıkıntılı günleri devlet ve millet aleyhine bir dedikodu politikasına çevirenlerin maskesi indirilecektir.

Kara kutunun deşifre edilmesine eş zamanlı olarak oluşturulacak raporu sabırla beklemeliyiz.

Uçağın nasıl ve niçin düştüğü aydınlatılacaktır. Uçağımıza dış müdahale araştırılacak. Böyle bir durum varsa fail belirlenecek. Çalışmaların sonucunu sabırla beklemek lazım. Komplo teorilerine kapalı olunmalı. Buna dair maksatlı yorumlar iyi niyetten mahrum.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye süreci son yüzyılda yakalamadığımız en önemli fırsattır.

Türk milleti kalıcı bir bahar havasına kavuşacaktır. Terörü siyasi nema olarak kullanan nifak yuvaları çöküp gidecektir. Suyu bulandırmaya çalışanların tavırları milletimizin nezdinde itibarsızdır.

Her şey Türkiye içindir. Önce ülkem ve milletim sonra kendim ve partim düşüncesi bizim siyasetimizin özetidir.

Milli birlik ve kardeşlikte kararlıyız. Herkesin sorumlulukla hareket etmesi yegane dileğimizdir. Devlet millettir, millet de devlettir. Devlet ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Süreçte geriye dönüş imkanı kalmadı.

Bugün 17. toplantısını yapacak olan komisyon artık son düzlüğe girmiştir.

Bundan sonra İmralı'ya gidecek heyetin tespitinin yapılması da muhtemeldir.

"KENDİM İMRALI'YA GİDERİM"

İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin manası yok. Herkes 3 maymunu oymaya devam ederse, alırım yanıma 3 arkadaşımı İmralı'ya gitmekten imtina etmem. Sürecin muhatabıyla görüşmeden ilerleme nasıl olacak? Dava arkadaşlarım, İmralı'ya gitmek için bana izin veriyor musunuz? Söyleyeceğimi muhatabımın gözünün içine baka baka söylerim.

