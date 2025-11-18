Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. Altyapıda 5 te 5 Yapmaya Alıştı

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. altyapı takımları, liglerinde gösterdikleri üstün performansla göz dolduruyor.

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. altyapı takımları, geçtiğimiz hafta sonu oynadıkları karşılaşmalarda aldıkları başarılı sonuçlarla dikkat çekmeye devam etti.

Kırmızı-beyazlı gençler, hafta sonu çıktıkları 5 maçta 5 galibiyet alarak haftayı puan kayıpsız kapatmayı başardı.

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. farklı yaş gruplarındaki altyapı takımları, saha içerisindeki oyuncuların uyumlu olması, başarılı oyun anlayışı ve bir birinden yetenekli oyuncularıyla dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor.

2025-2026 sezonunda ligleri başlayan tüm kategorilerde alınan başarılı sonuçlar, kulüp yönetiminin, idari kadrosunun ve teknik ekiplerinin yüzlerini güldürürüken, kulübün geleceği için umut vaadetmeye devam etti.

U-17 TAKIMI ZİRVEYİ SEVDİ

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. U-17 Takımı Gelişim Ligi'nde başarılı sonuçlar almaya devam ederken, bu hafta sonu cumartesi günü Pendik Bld. Çamlık Stadında ev sahibi olarak karşılaştığı Bursaspor'u 2-1 yenerek grubun nağmalup tek takımı olarak; ligde bir maçı eksik olmasına rağmen en yakın rakibi Galatasaray A.Ş. 'nin 3 puan önünde haftayı lider kapatmayı başardı.

Haberin Devamı

U-16 TAKIMI ZİRVE YARIŞINDA BENDE VARIM DİYOR

U-16 Takımı ise hafta sonu cumartesi günü Pendik Bld. Çamlık Stadında ev sahibi olarak misafir ettiği Bursaspor'u baştan sona üstün oynadığı maçta 5-1 gibi farklı bir skorla yendi. Başarılı ve dikkat çekici bir oyun sonrası aldığı farklı skorla hanesine 3 puan yazdıran Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. U-16 Takımı ligde aynı puandaki en yakın rakipleri Galatasaray AŞ ve Beşiktaş AŞ takımlarının 4 puan gerisinde 3. sırada takibe devam etti.

U-15 SIKI TAKİPTE

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. U-15 Takımı ise hafta sonu pazar günü Pendik Bld. Çamlık Stadında oynanan maçta grubundaki İstanbul temsilcilerinden Rams Başakşehir FK takımını konuk ederken; seyir zevkinin yüksek olduğu çok çekişmeli geçen maçı 2-1 kazanmasını bildi. Aldığı sonuçlar ligde 3. sırada yer alan Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. U-15 Takımı aynı puanı paylaşan rakipleri Fenerbahçe AŞ ve Galatasaray AŞ takımlarını sıkı takibe devam etti.

U-14 ÇIKIŞA GEÇTİ

U-14 Takımı ile Rams Başakşehir FK takımları arasında Pendik Bld. Çamlık Stadında oynanan günün ilk maçı; ilk düdükle birlikte sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan ev sahibi Pendikspor'un 3-1 lik galibiyeti ile sonuçlandı. Geçtiğimiz hafta da Sarıyeri deplasmanda yenen

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. U-14 Takımı

son haftalardaki başarılı oyunuyla çıkışına devam etti.

U-12 FARKLI GALİP

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. U-12 Takımı ise hafta sonu cumartesi günü Pendikspor Sahil Tesislerinde misafir ettiği rakibi Ümraniyespor ile karşılaştı. İlk düdükle birlikte rakibine üstünlük kuran Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. U-12 Takımının minik oyuncuları göz dolduran başarılı bir oyun sergilerken rakibine fırsat vermedi ve sahadan 4-0 gibi net bir skorla galip ayrılırken yüzleri gülümsetmeye ve gelecek vaadetmeye devam etti.