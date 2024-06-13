İslam Memiş altın konusunda uyardı! Altın alacak bunu bilsin

İslam Memiş'ten altın ve gümüş için uyarı: Temmuzda geri dönülmez yola girecek.

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İslam Memiş altın konusunda uyardı! Altın alacak bunu bilsin

FED'in faizi 23 yılın en yüksek seviyesi olan 5,25 ila 5,50 aralığında sabit tutmasının ardından, finansal analist İslam Memiş kişisel sosyal medya hesabı üzerinden altın ve gümüşle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, sözlerinin yatırım tavsiyesi olmadığını belirtti ve şunları söyledi:

Fed, piyasaların genel beklentilerine göre faizlerde bir değişiklik yapmadı. Fed Başkanı Powell, tedirgin ve temkinli görünüyor. Seçimler yaklaştığı için gerçekleri tam olarak açıklama yeteneğine sahip değil. Gerçek olan bazı şeyler dikkat çekti;

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- Rakamlarla ilgileneceğiz. - Enflasyon ABD halkını zorlamaya devam ediyor. - Normalleşmenin ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyoruz, ancak 1-2 yıl sürebilir... gibi çeşitli itiraflar vardı.

Görünüşe göre, Federal Rezerv bile bunun önünü göremiyor. Ne yapması gerektiğini bilmiyor. "Enflasyonu düşürmekte kararlıyız" diyor.

"Piyasalarda bir yön kırılması yok" diyen İslam Memiş, yatırımcıların ne yapacağını bilmediğini belirtti. Yeni işlerde yeni hikayelere odaklanacaklar. Piyasaları rahatsız etmeye devam edecekler.

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