Avcılar’da cinayet! Olayı, devriye gezen polis fark etti!

Avcılar’da eski eşini rahatsız ettiği iddia edilen adamla tartışan Mehmet Karakoç(52) silahla vurularak öldürüldü. Karakoç’un eski eşi ise yaralı olarak hastaneye kaldırılırken şüpheli silahıyla birlikte yakalandı.

Avcılarda yaşayan Neslihan Ö., Ayhan Buldur(40) tarafından rahatsız edildiği gerekçesiyle savcılığa başvurarak uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak Buldur Neslihan Ö.'yü rahatsız etmeye devam etti. Bunun üzerine kadın eski eşi Mehmet Karakoç'tan yardım istedi.

Dün gece Firüzköy Mahallesi’nde Buldur’un işlettiği kafeye gelen Mehmet Karakoç, tartışmaya başladı. Buldur çıkan tartışmada bıçakla yaralanırken, Karakoç ise silahla koltuk altından vuruldu. Kavga sırasında Neslihan Ö de yaralandı.

Devriye gezen polis olayı fark etti

Olayın gerçekleştiği bölgede devriye gezen polis kafenin önünde yerde hareketsiz yatan Karakoç’u fark edip sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevrede yaptığı araştırmada yaralanan Neslihan Ö. ve Buldur’un yaralı halde sokakta yürürken buldu. Şahıslar hastaneye sevk edildi. Buldur tedavisinin ardından gözaltına alındı. Mehmet Karakoç ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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