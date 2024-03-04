Ataşehir’de facia yaşandı! Akaryakıt tankeri alev aldı! Ağır yaralılar var

Ataşehir’de bir dinlenme tesisindedaki park halindeki akaryakıt tankerinde sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Meydana gelen yangında 2’si ağır 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

YAYINLAMA
Google News
Ataşehir’de facia yaşandı! Akaryakıt tankeri alev aldı! Ağır yaralılar var

Ataşehir’de bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde yangın çıktı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle 2’si ağır 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ataşehir’de facia yaşandı! Akaryakıt tankeri alev aldı! Ağır yaralılar var

Ataşehir’de bir akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “04.03.2024 günü Ataşehir İlçesi Ferhatpaşa Mahallesi, Samandıra Caddesi üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde yangın meydana gelmiştir. İlk bilgilere göre olayda 2’si ağır olmak üzere 4 kişi yaralanmıştır. Olay yerinde sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Ataşehir’de facia yaşandı! Akaryakıt tankeri alev aldı! Ağır yaralılar var

Bolu-Mudurnu yolunda korkunç kaza! Ciple hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı!Bolu-Mudurnu yolunda korkunç kaza! Ciple hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı!

Marmara denizi neden turuncu renk aldı? Denizanası istilası 1 haftada 2 kat arttı!Marmara denizi neden turuncu renk aldı? Denizanası istilası 1 haftada 2 kat arttı!

Pendikspor düşme mücadelesi için çekiştiği rakibi Konyaspor'a sahasında kaybederek büyük bir avantajı kaybettiPendikspor düşme mücadelesi için çekiştiği rakibi Konyaspor'a sahasında kaybederek büyük bir avantajı kaybetti

Son dakika! AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4,4 deprem meydana geldiSon dakika! AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4,4 deprem meydana geldi

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bolu-Mudurnu yolunda korkunç kaza! Ciple hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı!
Bolu-Mudurnu yolunda korkunç kaza! Ciple hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı!
Son gelişme! MİT'in Irak'ta yaptığı nokta operasyonunda PKK'lı Gülsün Silgir etkisiz hale getirildi!
Son gelişme! MİT'in Irak'ta yaptığı nokta operasyonunda PKK'lı Gülsün Silgir etkisiz hale getirildi!
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var!
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var!
Kayseri'de silahlar konuştu! Esnaf tartışması cinayete dönüştü!
Kayseri'de silahlar konuştu! Esnaf tartışması cinayete dönüştü!
Son Haberler
Ataşehir’de facia yaşandı! Akaryakıt tankeri alev aldı! Ağır yaralılar var
Ataşehir’de facia yaşandı! Akaryakıt tankeri alev aldı! Ağır yaralılar var
Marmara denizi neden turuncu renk aldı? Denizanası istilası 1 haftada 2 kat arttı!
Marmara denizi neden turuncu renk aldı? Denizanası istilası 1 haftada 2 kat arttı!
Pendikspor düşme mücadelesi için çekiştiği rakibi Konyaspor'a sahasında kaybederek büyük bir avantajı kaybetti
Pendikspor düşme mücadelesi için çekiştiği rakibi Konyaspor'a sahasında kaybederek büyük bir avantajı kaybetti
Son dakika! AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4,4 deprem meydana geldi
Son dakika! AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4,4 deprem meydana geldi
Ramazan ayının vazgeçilmezi hurma, iftar görmeden zam gördü: Bakın ne kadar artış yaşadı?
Ramazan ayının vazgeçilmezi hurma, iftar görmeden zam gördü: Bakın ne kadar artış yaşadı?
Kars’ta tarihi eserleri peynir paketlerine gizlediler!
Kars’ta tarihi eserleri peynir paketlerine gizlediler!
Çok Okunanlar
Altında son durum ne, bu gün altın ne kadar? 4 Mart 2024 Pazartesi güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, bu gün altın ne kadar? 4 Mart 2024 Pazartesi güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Minibüslerde yeni dönem başlıyor! İstanbullular artık böyle bineceksiniz
Minibüslerde yeni dönem başlıyor! İstanbullular artık böyle bineceksiniz
TÜİK 2024 Şubat ayı ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı! Rakamlar beklentilerin üzerinde oldu
TÜİK 2024 Şubat ayı ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı! Rakamlar beklentilerin üzerinde oldu
Evlilik kredisi başvurusunu hemen yapın! Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Evlilik kredisi başvurusunu hemen yapın! Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Arazi tartışması cinayetle bitti! Abisi ve yengesini kurşun yağmuruna tuttu!
Arazi tartışması cinayetle bitti! Abisi ve yengesini kurşun yağmuruna tuttu!
Diyarbakır’da köpek dehşeti! Başıboş köpek bir günde 8 vatandaşa saldırarak ısırdı!
Diyarbakır’da köpek dehşeti! Başıboş köpek bir günde 8 vatandaşa saldırarak ısırdı!
Yorumlananlar
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları