Ataşehir’de facia yaşandı! Akaryakıt tankeri alev aldı! Ağır yaralılar var

Ataşehir’de bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde yangın çıktı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle 2’si ağır 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ataşehir’de bir akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “04.03.2024 günü Ataşehir İlçesi Ferhatpaşa Mahallesi, Samandıra Caddesi üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde yangın meydana gelmiştir. İlk bilgilere göre olayda 2’si ağır olmak üzere 4 kişi yaralanmıştır. Olay yerinde sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir” denildi.

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