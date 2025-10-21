  1. Anasayfa
PESİAD İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın'ı Ziyaret Etti

Pendik Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PESİAD) Başkanı Cüneyt Battal ve Yönetim Kurulu, Pendik İlçe Millî Eğitim Müdürü Sayın Ertan Saygın’ı makamında ziyaret etti.

Yayınlanma:

Pendik gündemini konu alan samimi bir sohbet gerçekleşti

Ziyarette, yakın zamanda tamamlanan “Pendik’te Şenlik Var” Bilim Şenliği Projesi üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Yeni eğitim projeleri ele alındı

Ayrıca, PESİAD'ın yeni dönemde hayata geçireceği “PESİAD Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor” yarışması için ön görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmede, ilçenin gençlerine yönelik düzenlenecek yeni eğitim projeleri de ele alındı.

PESİAD'dan samimi karşılamaya teşekkür

PESİAD Yönetim Kurulu, misafirperverliği ve Pendik’in eğitim vizyonuna katkı sunma yönündeki samimi yaklaşımları nedeniyle İlçe Millî Eğitim Müdürü Ertan Saygın’a teşekkürlerini iletti.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

