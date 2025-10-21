Türkiye şaşkınlıkla izledi: Edremit canisi tam bir suç makinesi çıktı!

‘CİNNET KATLİAMI’ MI GERÇEKLEŞTİRDİ

Soruşturma birimlerinin tespitine göre Emlik, Edremit’teki katliamdan kısa bir süre önce de A.Can ile görüşmüştü. Bu görüşmeden de olumsuz cevap alan Emlik’in bundan kaynaklı bir ‘cinnet’ içerisinde katliamı gerçekleştirmiş olma ihtimali üzerinde de duruluyor.

Olayın ardından Emlik’in katlettiği ve yaraladığı kişilerle herhangi bir irtibatı olup olmadığı araştırılıyordu. Hürriyet’in dün ulaştığı bilgilere göre Emlik’in ağır yaraladığı Doğan Can, arkadaşlık teklif ettiği A. Can’ın abisi. Yine ağır yaraladığı Ramazan Özbek ise A. Can’ın ağustos ayında ayrıldığı eski sevgilisi çıktı.

Emlik’in dosyasında yapılan incelemede de infaz hesaplama ve uygulamasında bir sorun olmadığı belirlendi. Uyuşturucu veya alkol etkisinde olup olmadığı da çıkacak raporlarla netleşecek.

Katil Mustafa Emlik’in markete girerek ateş edip yaraladığı işletmeci Ramazan Özbek, A.Can adlı kadının eski sevgilisi çıktı. Emlik, alışveriş için markete gelen küçük yaştaki çocuğu da hedef aldı, çocuk kaçarak kurtuldu.