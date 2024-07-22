Antibiyotikler yanıt vermiyor: Ortaçağ tedavileri öne çıkıyor

Doktorlar, 46 yaşındaki şeker hastasının ayağında yaşadığı yarayı antibiyotikler ile iyileştiremeyince, ortaçağ tedavi yöntemine başvurdu. İran'daki hastanın enfekte ayağında kurtçuklar, bal ve insan plasentası kullanarak, iyileşme kaydedildi.

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Daily Mail haberine göre İran'da bir hastaneye başvuran ve ayak topuğunda 7 cm kadar yara bulunan diyabet hastası, 6 aydır bu yara ile yaşadı. Diyabetin komplikasyonlarından olan ayak ülseri tedavisi için hastada önce yara temizliği ve antibiyotik tedavisi yöntemleri denendi. Ancak, bu tedavilerden sonuç alınamadı.

Doktorlar enfekte olan yaranın iyileşmesi için temiz bir alan oluşturdu. Bunun için adamın topuğundaki ölü dokuyu çıkardılar. Sonrasında hastaya dört tur kurtçuk tedavisi uyguladılar.

Kurtçuk tedavisinin sonrası antibakteriyel ve antiinflamatuar özellikleri ile bilinen Med-honey diye bilinen özel bir bal ile yarayı pansuman ettiler. İyileşme sürecini desteklemek üzere pansumanlar her 48 saatte bir yenilendi. Bu tedaviyle eş zamanlı olarak plasentanın iç kısmını kullanan İnsan Amniyotik Zarı (HAM) tedavisi de denedi.

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DİKKAT ÇEKİCİ İYİLEŞME DOKTORLAR İÇİN UMUT OLDU

Tedavide, zarın içinde yaşanan büyüme unsurlarının hasarlı dokunun iyileşmesine yardımcı olduğu, sitokinlerin ise yaranın 'mikroçevresi' içinde biyolojik tepkiler sağladığını açıkladı. Üç aylık tedaviler neticesinde doktorlar yarada önemli bir azalma ve dikkat çekici bir iyileşme gözlemlendiğini belirtti.

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