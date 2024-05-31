Antalya’da yaşanan feci kaza ortalığı savaş alanına çevirdi!

Antalya’da meydana gelene feci kazada, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

YAYINLAMA
Google News
Antalya’da yaşanan feci kaza ortalığı savaş alanına çevirdi!

Antalya’da meydana gelene feci kazada, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Meydana gelen kaza sonucu her iki otomobilin de kullanılmaz hale geldiği görüldü.Kaza, saat 23.00 sıralarında Kepez ve Muratpaşa ilçelerini birbirinden ayıran Gazi Bulvarı'nda meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Zeynel L. idaresindeki 14 BK 611 plakalı Ford marka otomobil, kontrolden çıkıp refüjdeki telleri aştı, ardından karşı yönden gelen Mustafa D.'nin kullandığı 07 BDR 386 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Antalya’da yaşanan feci kaza ortalığı savaş alanına çevirdi!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.Kazada sıkışan sürücülerden Mustafa D. ve araçtaki Elifnaz D. (8), Melek D., Şükriye A. ile diğer araç sürücüsü Zeynel L., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerlerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Yaralılar, çevredeki devlet ve özel hastanelere sevk edilirken, hurdaya dönen araçlar yoldan kaldırılıncaya kadar araç trafiği durduruldu.

Antalya’da yaşanan feci kaza ortalığı savaş alanına çevirdi!

OTOMOBİLLER HURDAYA DÖNDÜ

Olayı duyup kaza yerine gelen yaralıların bir yakını, araçların halini görünce adeta şoke oldu.Sık sık yakınlarının durumunu soran ve ayakta durmakta güçlük çeken yaşlı adam, 'Oğlum nerede? Torunum nerede?' diyerek ellerini başına vurdu.Ekipler ve vatandaşlar tarafından sakinleştirilen yaşlı adam hastaneye yönlendirildi.

Antalya’da yaşanan feci kaza ortalığı savaş alanına çevirdi!

"KALDIRIN BENİ GÖZÜNÜZÜ SEVEYİM"

Araçtan yaralı olarak çıkartılan bir kadının ise çığlıkları yaşadığı acıyı gözler önüne serdi.
İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınan kadın, "Bacağım çok ağrıyor. Kaldırın beni gözünüzü seveyim" diyerek acısını dile getirdi.

Antalya’da yaşanan feci kaza ortalığı savaş alanına çevirdi!

Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.

Antalya’da yaşanan feci kaza ortalığı savaş alanına çevirdi!

ARAÇLARIN PARÇALARI ORTALIĞA DAĞILDI

Öte yandan kafa kafaya çarpışan araçların bazı parçalarının birbirlerine girdiği görüldü.
Bir aracın plakası ve önce çamurluğu diğer aracın ön kısmında yer aldığı, bazı parçaların da tellere dolaşık vaziyette etrafa saçıldığı gözlendi.

Antalya’da yaşanan feci kaza ortalığı savaş alanına çevirdi!

İki otomobilin çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Fenerbahçe'de son gelişme: Mourinho ile imzayı attı!Fenerbahçe'de son gelişme: Mourinho ile imzayı attı!

Nihat Salih cinayetinin perde arkası: Cesedin sırtına bıçakla kazıdığı isim kim?Nihat Salih cinayetinin perde arkası: Cesedin sırtına bıçakla kazıdığı isim kim?

Banka faiz oranları değişti! 100 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar?Banka faiz oranları değişti! 100 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar?

Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ açıkladı!Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ açıkladı!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
'Teröristan'a izin yok'! 31 Mayıs Cuma tüm Gazete manşetleri
'Teröristan'a izin yok'! 31 Mayıs Cuma tüm Gazete manşetleri
Van'da dehşet verici olay! Çobanlar ne yapacaklarını şaşırdı! tam 100 koyun öldü
Van'da dehşet verici olay! Çobanlar ne yapacaklarını şaşırdı! tam 100 koyun öldü
21 ilde büyük operasyon! Bakan Yerlikaya: 'SİBERGÖZ-42' ile 127 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu!
21 ilde büyük operasyon! Bakan Yerlikaya: 'SİBERGÖZ-42' ile 127 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu!
FETÖ terör örgütüne göz açtırılmıyor! 'Kıskaç-18' operasyonunda 90 şüpheli gözaltın alındı
FETÖ terör örgütüne göz açtırılmıyor! 'Kıskaç-18' operasyonunda 90 şüpheli gözaltın alındı
Son Haberler
Antalya’da yaşanan feci kaza ortalığı savaş alanına çevirdi!
Antalya’da yaşanan feci kaza ortalığı savaş alanına çevirdi!
Fenerbahçe'de son gelişme: Mourinho ile imzayı attı!
Fenerbahçe'de son gelişme: Mourinho ile imzayı attı!
Nihat Salih cinayetinin perde arkası: Cesedin sırtına bıçakla kazıdığı isim kim?
Nihat Salih cinayetinin perde arkası: Cesedin sırtına bıçakla kazıdığı isim kim?
Banka faiz oranları değişti! 100 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar?
Banka faiz oranları değişti! 100 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar?
'Dünya bir manyağın barbarlığını izliyor''! 30 Mayıs perşembe tüm Gazete manşetleri
'Dünya bir manyağın barbarlığını izliyor''! 30 Mayıs perşembe tüm Gazete manşetleri
Meclis Başkanlığı tezkereyi kabul etti: BMGK’ya toplanma çağrısı…
Meclis Başkanlığı tezkereyi kabul etti: BMGK’ya toplanma çağrısı…
Çok Okunanlar
'Teröristan'a izin yok'! 31 Mayıs Cuma tüm Gazete manşetleri
'Teröristan'a izin yok'! 31 Mayıs Cuma tüm Gazete manşetleri
Günlük burç yorumları 31 Mayıs 2024 Cuma| Bugün sizleri neler bekliyor? Aşk, Para, Sağlık, Kariyer
Günlük burç yorumları 31 Mayıs 2024 Cuma| Bugün sizleri neler bekliyor? Aşk, Para, Sağlık, Kariyer
Gram altın kaç para? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları | 31 Mayıs 2024 Cuma
Gram altın kaç para? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları | 31 Mayıs 2024 Cuma
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekliye bayram ikramiyesinde flaş rakam
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekliye bayram ikramiyesinde flaş rakam
İstanbul Fatih'te çifte cinayet! Karısının boğazını kesti, sonra karısıyla tanıştıran adamı bıçakladı!
İstanbul Fatih'te çifte cinayet! Karısının boğazını kesti, sonra karısıyla tanıştıran adamı bıçakladı!
AK Partili millet vekilinden kötü haber! Aracı kaza yaparak dereye uçtu!
AK Partili millet vekilinden kötü haber! Aracı kaza yaparak dereye uçtu!
Yorumlananlar
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'