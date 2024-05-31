Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ açıkladı!

BOTAŞ, yaptığı açıklama ile 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren, geçerli olacak doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.

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Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ açıkladı!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildirdi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Kuruluşun doğal gaz toptan satış fiyatlarını; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmakta olduğu belirtildi.

Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ açıkladı!

DOĞAL GAZ FİYALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

Açıklamada, "Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır." denildi.

Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ açıkladı!

UKRAYNA'DAN SONRA EN DÜŞÜK FİYAT TÜRKİYE'DE

BOTAŞ, Household Energy Price lndex (HEPİ) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatının ülkemizde uygulandığını belirtti.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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