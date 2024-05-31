Nihat Salih cinayetinin perde arkası: Cesedin sırtına bıçakla kazıdığı isim kim?

İstanbul Pendik'te 79 yaşında, 8 çocuk babası Nihat Salih, ölüdürelerek cesedi parçalara ayrılmıştı. Vahşice işlenen bu korkunç cinayetin perde arkası giderek aralanıyor.

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Nihat Salih cinayetinin perde arkası: Cesedin sırtına bıçakla kazıdığı isim kim?

İstanbul Pendik'te gerçekleşen bu korkunç cinayetin ayrıntıları giderek netleşiyor. 79 yaşındaki, 8 çocuk babası Nihat Salih'in cesedi 4 ayrı çöp konteynerinde 16 parçaya ayrılmış olarak bulunmuştu. Olayla ilgili olarak yakın arkadaşı, 39 yaşındaki seyyar satıcı Bilal D. gözaltına alındı ve "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nihat Salih cinayetinin perde arkası: Cesedin sırtına bıçakla kazıdığı isim kim?

CESET PARÇALARINI EVİNİN YAKININDAKİ ÇÖPLERE ATIŞI

Cinayet Büro dedektifleri, Bilal D.'yi kimliğini tespit etmek için detaylı bir çalışma yürüttü. Şüphelinin evinin sol yanındaki konteynerde kan izleri bulunan bir battaniye bulundu.

Nihat Salih cinayetinin perde arkası: Cesedin sırtına bıçakla kazıdığı isim kim?
Evin sağ yanındaki konteynerde ise Nihat Salih'in gövdesi, üst sokaktaki konteynerde ise kol ve bacakları bulundu.

Nihat Salih cinayetinin perde arkası: Cesedin sırtına bıçakla kazıdığı isim kim?
Eve 200 metre mesafedeki bir başka konteynerde ise derisi yüzülmüş kafası bulundu. Polis, konteynerlerin bulunduğu bölgede güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Nihat Salih cinayetinin perde arkası: Cesedin sırtına bıçakla kazıdığı isim kim?

OLAY GÜNÜNE AİT TELEFON GÖRÜŞMESİ

Polis, Nihat Salih'in telefon görüşmelerini de inceledi. Olay günü saat 12:58'de Bilal D. ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirlendi.

Nihat Salih cinayetinin perde arkası: Cesedin sırtına bıçakla kazıdığı isim kim?

Kayıtlarda, Nihat Salih'in saat 13:03'te Bilal D.'nin evine giderken görüldüğü ve telefon sinyalinin saat 13:15'te kesildiği tespit edildi.

SIRTINA KARISININ BAŞ HARFİNİ BIÇAKLA KAZIMIŞ

Kamera görüntülerinde, Bilal D.'nin çöpe bir şeyler döktüğü görüldü.
Görüntülerde, kovayı peçete ile tutarak çöpe atan Bilal D.'nin peçeteyi yere düşürdüğü ancak geri dönerek parmak izi bulunan peçeteyi aldığı kaydedildi.

Nihat Salih cinayetinin perde arkası: Cesedin sırtına bıçakla kazıdığı isim kim?
İhbarın ardından 2 saat içinde gözaltına alınan Bilal D., cinayeti işlemediğini iddia etti.
Polis, Nihat Salih'in sırtına bıçakla kazınmış 'M' harfini buldu ve Bilal D.'nin eşinin adının 'M' harfi ile başladığını belirledi.

Nihat Salih cinayetinin perde arkası: Cesedin sırtına bıçakla kazıdığı isim kim?

EVİNDEKİ DELİLLER TEK TEK BULUNDU

Cinayet Büro ekipleri, Bilal D.'nin evinde yapılan aramalarda balta ve bıçak gibi kesici aletlere el koydu. Ayrıca, üzerinde leke bulunan halı ve koltuk örtüsü de kriminal incelemeye gönderildi.

Nihat Salih cinayetinin perde arkası: Cesedin sırtına bıçakla kazıdığı isim kim?
Adli tıpta yapılan incelemede, Nihat Salih'in dil kemiğinin kırıldığı ve boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Kriminal laboratuvarda, halı ve örtü üzerinde Nihat Salih'e ait DNA izleri bulundu.

Nihat Salih cinayetinin perde arkası: Cesedin sırtına bıçakla kazıdığı isim kim?

GEÇMİŞİNDEKİ VE SUÇ KAYITLARI

Cinayeti işlediği kesinleşen Bilal D.'nin, İstanbul'a gelmeden önce çobanlık yaptığı ve babasının hayvan kesim yerinde çalıştığı belirlendi.Ayrıca, Bilal D.'nin uyuşturucu kullanmak, hakaret, yaralama ve tehdit gibi suçlardan 5 kaydı olduğu, Nihat Salih'in ise 2006 yılında fuhuşa teşvik ve zorlama suçundan kaydı olduğu tespit edildi.Şüpheli Bilal D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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