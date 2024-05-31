Banka faiz oranları değişti! 100 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar?

Faiz oranları önemli bir değişiklik gördü. Bankalar tarafından açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları Merkez Bankası tarafından açıklandı. Faizlerde bir önceki haftaya göre önemli bir düşüş yaşandı. Son oranlar, 100 bin liranın getirisi olduğunu gösteriyor.

YAYINLAMA
Google News
Banka faiz oranları değişti! 100 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar?

Goldman Sachs, Türkiye'nin politika faizinin şu anda en yüksek seviyesine ulaştığını ve enflasyonun Mayıs 2024'te zirve yapacağını ve 2024 yılsonuna kadar %43 veya %35.5 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyor. Bunun sonucunda, 2024 sonu veya 2025 başından itibaren faiz indirim döngüsünün başlayacağını düşünüyor.

Faizlerin Durumu Nedir?

Bankaların mevduatlara verdikleri faiz tipik olarak bir yıllık süreler dışında tamamen geriledi. 1 aya kadar vadeli mevduatta faiz, iki hafta önce %56.53 iken geçen hafta %56.08'e düştü.

3 aya kadar mevduatlarda faiz iki hafta önce %63.71 iken geçen hafta %61.77 oldu. 6 aya kadar mevduatlarda faiz iki hafta önce %61.16 iken geçen hafta %59.23 düştü.

Kiracı ev sahibi hepinizi ilgilendiriyor! Kiralık evlerde yeni dönem başlıyorKiracı ev sahibi hepinizi ilgilendiriyor! Kiralık evlerde yeni dönem başlıyor

Müge Anlı’da şaşkınlık veren olay! 18 yaşında kız o adama kaçtı

ING Bank promosyonda kesenin ağzını açtı! Emekliye 18 bin TL ödeme varING Bank promosyonda kesenin ağzını açtı! Emekliye 18 bin TL ödeme var

1 yıla kadar mevduatlarda faiz iki hafta önce %50,10 iken geçen hafta %50,59 oldu.

1 yıldan uzun vadelerde faiz, iki hafta önce 45.72 iken geçen hafta 41.89 oldu.

100 Bin Liraya Faiz Ne Kadar?

100 bin lirasını bir aylık mevduatta değerlendiren mudi, stopaj da düşüldükten sonra yirmi iki günün sonunda yaklaşık 4300 lira faiz getirisi elde ediyor.

Mevduatta paralarını değerlendirenler için stopaj oranları değişti. Bunun bir sonucu olarak, mevduatta stopaj, mevduattan elde edilen faiz ve katılım bankalarından elde edilen kâr paylarına uygulanan oranda yapılan değişiklikle %5'ten %7,5'e yükseldi. Bu değişiklik, altı aya kadar geçerli olmak üzere altı ay boyunca geçerli olacak.

Stopaj oranı, bir yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde üçten yüzde beşe yükseltildi. Uzun vadeli hesaplarda ise stopaj oranı yüzde iki buçuk kaldı.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ açıkladı!
Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ açıkladı!
Gram altın kaç para? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları | 31 Mayıs 2024 Cuma
Gram altın kaç para? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları | 31 Mayıs 2024 Cuma
Anlamlı kısa Cuma mesajları! En güzel Cuma mesajları
Anlamlı kısa Cuma mesajları! En güzel Cuma mesajları
ING Bank promosyonda kesenin ağzını açtı! Emekliye 18 bin TL ödeme var
ING Bank promosyonda kesenin ağzını açtı! Emekliye 18 bin TL ödeme var
Son Haberler
Antalya’da yaşanan feci kaza ortalığı savaş alanına çevirdi!
Antalya’da yaşanan feci kaza ortalığı savaş alanına çevirdi!
Fenerbahçe'de son gelişme: Mourinho ile imzayı attı!
Fenerbahçe'de son gelişme: Mourinho ile imzayı attı!
Nihat Salih cinayetinin perde arkası: Cesedin sırtına bıçakla kazıdığı isim kim?
Nihat Salih cinayetinin perde arkası: Cesedin sırtına bıçakla kazıdığı isim kim?
Banka faiz oranları değişti! 100 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar?
Banka faiz oranları değişti! 100 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar?
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekliye bayram ikramiyesinde flaş rakam
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekliye bayram ikramiyesinde flaş rakam
Türkiye’de kriz var mı, yok mu? Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez son noktayı koydu…
Türkiye’de kriz var mı, yok mu? Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez son noktayı koydu…
Çok Okunanlar
'Teröristan'a izin yok'! 31 Mayıs Cuma tüm Gazete manşetleri
'Teröristan'a izin yok'! 31 Mayıs Cuma tüm Gazete manşetleri
Günlük burç yorumları 31 Mayıs 2024 Cuma| Bugün sizleri neler bekliyor? Aşk, Para, Sağlık, Kariyer
Günlük burç yorumları 31 Mayıs 2024 Cuma| Bugün sizleri neler bekliyor? Aşk, Para, Sağlık, Kariyer
Gram altın kaç para? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları | 31 Mayıs 2024 Cuma
Gram altın kaç para? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları | 31 Mayıs 2024 Cuma
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekliye bayram ikramiyesinde flaş rakam
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekliye bayram ikramiyesinde flaş rakam
Amerika’dan sıcak veriler geldi: Ekonomi, ilk çeyrekte büyüdü
Amerika’dan sıcak veriler geldi: Ekonomi, ilk çeyrekte büyüdü
22 ayar gram altın ne kadar? Altında son durum ne? 30 Mayıs 2024 Perşembe güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatları
22 ayar gram altın ne kadar? Altında son durum ne? 30 Mayıs 2024 Perşembe güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatları
Yorumlananlar
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'