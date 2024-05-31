Banka faiz oranları değişti! 100 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar?

Goldman Sachs, Türkiye'nin politika faizinin şu anda en yüksek seviyesine ulaştığını ve enflasyonun Mayıs 2024'te zirve yapacağını ve 2024 yılsonuna kadar %43 veya %35.5 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyor. Bunun sonucunda, 2024 sonu veya 2025 başından itibaren faiz indirim döngüsünün başlayacağını düşünüyor.

Faizlerin Durumu Nedir?

Bankaların mevduatlara verdikleri faiz tipik olarak bir yıllık süreler dışında tamamen geriledi. 1 aya kadar vadeli mevduatta faiz, iki hafta önce %56.53 iken geçen hafta %56.08'e düştü.

3 aya kadar mevduatlarda faiz iki hafta önce %63.71 iken geçen hafta %61.77 oldu. 6 aya kadar mevduatlarda faiz iki hafta önce %61.16 iken geçen hafta %59.23 düştü.

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1 yıla kadar mevduatlarda faiz iki hafta önce %50,10 iken geçen hafta %50,59 oldu.

1 yıldan uzun vadelerde faiz, iki hafta önce 45.72 iken geçen hafta 41.89 oldu.

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100 Bin Liraya Faiz Ne Kadar?

100 bin lirasını bir aylık mevduatta değerlendiren mudi, stopaj da düşüldükten sonra yirmi iki günün sonunda yaklaşık 4300 lira faiz getirisi elde ediyor.

Mevduatta paralarını değerlendirenler için stopaj oranları değişti. Bunun bir sonucu olarak, mevduatta stopaj, mevduattan elde edilen faiz ve katılım bankalarından elde edilen kâr paylarına uygulanan oranda yapılan değişiklikle %5'ten %7,5'e yükseldi. Bu değişiklik, altı aya kadar geçerli olmak üzere altı ay boyunca geçerli olacak.

Stopaj oranı, bir yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde üçten yüzde beşe yükseltildi. Uzun vadeli hesaplarda ise stopaj oranı yüzde iki buçuk kaldı.