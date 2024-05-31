Fenerbahçe'de son gelişme: Mourinho ile imzayı attı!

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın görüştüğü Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör, Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edildi.

Sky Sports'un haberine göre; Mourinho kariyerine Türkiye'de devam edecek. Fenerbahçe'nin Portekizli sportif direktörü Mario Branco'nun vatandaşı Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve 61 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Haber detayında, sarı lacivertli kulübün Portekizli teknik adamla anlaştığını bugün duyuracağı ileri sürüldü.

Ali Koç, Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Acun Ilıcalı ve Ali Koç, Londra'ya gidiyor. Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyecekler.

Aziz Yıldırım-Jose Mourinho görüşmesi ise iptal oldu.

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