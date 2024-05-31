Fenerbahçe'de son gelişme: Mourinho ile imzayı attı!

Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın görüştüğü Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmeye imzayı attı.

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Fenerbahçe'de son gelişme: Mourinho ile imzayı attı!

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın görüştüğü Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör, Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edildi.

Sky Sports'un haberine göre; Mourinho kariyerine Türkiye'de devam edecek. Fenerbahçe'nin Portekizli sportif direktörü Mario Branco'nun vatandaşı Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve 61 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de son gelişme: Mourinho ile imzayı attı!

Haber detayında, sarı lacivertli kulübün Portekizli teknik adamla anlaştığını bugün duyuracağı ileri sürüldü.
Ali Koç, Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Acun Ilıcalı ve Ali Koç, Londra'ya gidiyor. Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyecekler.

Aziz Yıldırım-Jose Mourinho görüşmesi ise iptal oldu.

Fenerbahçe'de son gelişme: Mourinho ile imzayı attı!

İSMAİL KARTAL'LA YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'de 2023-2024 sezonunda takımın başına geçen ve 1 yıllık sözleşme yapılan İsmail Kartal'ın sözleşme süresi sona erdi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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