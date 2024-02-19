Antalya'da kadın cinayeti! 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından tek kurşunla öldürüldü!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki kadın 2 yıl önce ayrıldığı eşi tarafından tabancayla öldürüldü. 2 çocuk annesi olan kadının cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu gönderildi.

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Antalya'da kadın cinayeti! 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından tek kurşunla öldürüldü!

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 2 çocuk annesi kadın, 2 yıl önce ayrıldığı eşi tarafından tabancayla öldürüldü. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerini devam ediyor.

Manavgat ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbar sağlık ve Manavgat Emniyet İlçe Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Kavaklı Mahallesi 6529 Sokak bir apartmanın zemin kat dairesine giren ekipler, tek başına yaşayan 40 yaşındaki Banu Uzun’un cansız bedeniyle karşılaştı.

Antalya'da kadın cinayeti! 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından tek kurşunla öldürüldü!

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sonucunda otelde kat görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen 2 çocuk annesi Banu Uzun’un boynundan tek kurşunla vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Uzun’un cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu gönderildi.

Antalya'da kadın cinayeti! 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından tek kurşunla öldürüldü!

"Ayrıldığı ikinci eşi vurmuş"

Banu Uzun'un cinayetinin şüphelisi olduğu belirlenen ve 2 yıl önce ayrıldığı ikinci eşi E. A, olayda kullandığı tabancayla birlikte Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından cadde üzerinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya'da kadın cinayeti! 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından tek kurşunla öldürüldü!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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