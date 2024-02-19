Elektrikli battaniye can aldı! Yaşlı kadın çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti!

Aydın’da yaşayan yaşlı kadın, yatarken kullandığı elektrikli battaniyeden çıktığı iddia edilen yangında, feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

YAYINLAMA
Google News
Elektrikli battaniye can aldı! Yaşlı kadın çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti!

Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir evde elektrikli battaniyeden çıktığı iddia edilen yangında 89 yaşındaki Zehra Özkaya hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.00 sıralarında Acarlar Mahallesi 1885 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşayan Zehra Özkaya, uyuduğu sırada iddiaya göre elektrikli battaniyeden evde yangın çıktı. Kısa sürede alevler evin tamamını sardı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip alevler arasında kalan yaşlı kadını kurtarmaya çalıştı. Vücudunda yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen Özkaya, sağlık ekiplerinin bütün müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Elektrikli battaniye can aldı! Yaşlı kadın çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti!

Elektrikli battaniye can aldı! Yaşlı kadın çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti!

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu projeler Maltepe'yi uçuracak! Cumhur İttifakı AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi, projelerini açıkladıBu projeler Maltepe'yi uçuracak! Cumhur İttifakı AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi, projelerini açıkladı

Sarıyer'de sabah saatlerinde akıl almaz kaza! Yolcu almak için yavaşlayan İETT'ye çöp kamyonu çarptı!Sarıyer'de sabah saatlerinde akıl almaz kaza! Yolcu almak için yavaşlayan İETT'ye çöp kamyonu çarptı!

Defineciler bunu da yaptı! 2000 yıllık kaya mezarı asitle eritmeye çalıştılarDefineciler bunu da yaptı! 2000 yıllık kaya mezarı asitle eritmeye çalıştılar

Pendik Kızılay’dan Gazze için yardım kampanyasıPendik Kızılay’dan Gazze için yardım kampanyası

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Beyin ölümü gerçekleşen işçinin ailesi, Tunceli belediyesini ve Komünist Maçoğlu’nu topa tuttu!
Beyin ölümü gerçekleşen işçinin ailesi, Tunceli belediyesini ve Komünist Maçoğlu’nu topa tuttu!
Antalya'da kadın cinayeti! 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından tek kurşunla öldürüldü!
Antalya'da kadın cinayeti! 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından tek kurşunla öldürüldü!
Sarıyer'de sabah saatlerinde akıl almaz kaza! Yolcu almak için yavaşlayan İETT'ye çöp kamyonu çarptı!
Sarıyer'de sabah saatlerinde akıl almaz kaza! Yolcu almak için yavaşlayan İETT'ye çöp kamyonu çarptı!
Son Haberler
İmamoğlu'ndan Akşener'e sert tepki: "Bu Yorumları Muhatap Almayacağım"
İmamoğlu'ndan Akşener'e sert tepki: "Bu Yorumları Muhatap Almayacağım"
Uzmanlar göz kuruluğuna dikkat çekti!
Uzmanlar göz kuruluğuna dikkat çekti!
O yorumu tepki çekmişti...Avukat Feyza Altun hakkında re'sen soruşturma başlatıldı, gözaltına alındı
O yorumu tepki çekmişti...Avukat Feyza Altun hakkında re'sen soruşturma başlatıldı, gözaltına alındı
Naci Görür’den İzmir’e felaket senaryosu: 7 üzerinde deprem olabilir
Naci Görür’den İzmir’e felaket senaryosu: 7 üzerinde deprem olabilir
Defineciler bunu da yaptı! 2000 yıllık kaya mezarı asitle eritmeye çalıştılar
Defineciler bunu da yaptı! 2000 yıllık kaya mezarı asitle eritmeye çalıştılar
Polisin baskın yaptığı muhtar adayının, evinden ve iş yerinden bakın ne çıktı!
Polisin baskın yaptığı muhtar adayının, evinden ve iş yerinden bakın ne çıktı!
Çok Okunanlar
Meteoroloji 19 Şubat Pazartesi hava durumunu açıkladı! İstanbul Ankara, İzmir, Antalya ve tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji 19 Şubat Pazartesi hava durumunu açıkladı! İstanbul Ankara, İzmir, Antalya ve tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Düğmeye basıldı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren iş kanununda büyük değişikliğe gidiliyor, İşte tüm ayrıntılar
Düğmeye basıldı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren iş kanununda büyük değişikliğe gidiliyor, İşte tüm ayrıntılar
Emekli ikramiyesi o tarihte ödenecek! 2024 emekli ikramiyesi ne kadar oldu?
Emekli ikramiyesi o tarihte ödenecek! 2024 emekli ikramiyesi ne kadar oldu?
Altın fiyatları durmuyor, yeni haftaya rekorla girdi... Peki Gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları durmuyor, yeni haftaya rekorla girdi... Peki Gram altın ne kadar oldu?
Tekirdağ'da düğünde, gelin ile damadın yakınları birbirine girdi!
Tekirdağ'da düğünde, gelin ile damadın yakınları birbirine girdi!
Kocaeli’de dehşet dakikalar! Evinin önündeki şahısa kurşun yağdırdılar, 6 aylık hamile eşini sopayla darp ettiler!
Kocaeli’de dehşet dakikalar! Evinin önündeki şahısa kurşun yağdırdılar, 6 aylık hamile eşini sopayla darp ettiler!
Yorumlananlar
Meteolojiden o iller için sarı kot ve çiğ uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 12 Şubat Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
Meteolojiden o iller için sarı kot ve çiğ uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 12 Şubat Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde
AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde
Kahve dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı! İzleyenlere 'pes' dedirtti
Kahve dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı! İzleyenlere 'pes' dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"