Naci Görür’den İzmir’e felaket senaryosu: 7 üzerinde deprem olabilir

Candaş Tolga Işık'ın sunduğu programda Prof. Dr. Naci Görür, İzmir hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.



Görür, İzmir'de 7 ve üzeri deprem üretebilecek 12 fay hattının bulunduğunu belirtti.



Görür, "Bu faylar yavaş faylar" dedi. Yavaş faylar hakkında bilgi sahibi misiniz? Bu faylar boyunca hareket eden blokların hareketi yavaştır. Örneğin, bir doğrultu alımlı fayda bir kırmızı çizgi, sağındaki alan solundaki alana göre çok yavaş hareket ediyor. Yavaş hareket etmektir. Stres orada yavaşça birikiyor. Bu faylar hareket ederken düzlemleri boyunca sürtünme kuvveti oluşturur. Bu nedenle iki dev blok düşünün. Blok, bir kırmızı çizginin sağında solunda hareket ederken sürtünme meydana gelir. Ve kayamıyor, bu da orada bir stres kaynağıdır. Bu hareket yılda 0,3 mm'yi geçerse Bu, bir bin yılda üç metreye çıkar. Bin yılda bile bu atım 7 boyutunda bir deprem yaratacak kadar büyük değil. Bu fayların çok ayrıntılı bir şekilde araştırılması gerekiyor. Bunun da belediye başkanı Tunç Soyer tarafından haklı ve doğru bir şekilde Erdin Bozkurt liderliğinde buraların çalışmalarına verilmesinin bir sonucu olarak gerçekleşti. Bu fayları incelemeye başladılar. Hasan Sözbilir de çalışmalar yürütüyor. Bu fayların her birinin deprem oluşturma potansiyelini bilmek, İzmir için gerçek tehlikeyi göstermiş olur. Zemin çalışmasını da buna göre yapacağız. Bu noktada, İzmir'in gerçek anlamıyla karşı karşıya olduğu tehlikenin zamanını ve boyutunu tartışacağız. Bunu şu anda bilmiyoruz. Yıkıcı fay hatlarının olduğunu biliyoruz ama nasıl çalıştığını bilmiyoruz."



Görür, İzmir'in en yoğun bölgelerinde fay hattının bulunduğunu belirterek, "Sakız'de deprem oluyor, 75 kilometre uzakta İzmir'de evler yıkılıyor, yarın İzmir fayı harekete geçse ne olacak, 7'nin üzerinde deprem olacak" dedi. "Bu akıl değil, tehlikeyi bilmeden buralara imar veremezsin" diye konuştu.



Görür, İzmir belediye başkanına çok iş düştüğünü belirtti ve başkan olarak seçilen kişinin önce bu çalışmaları yapması gerektiğini söyledi. Böylece depremde meydana gelen hasarın en aza indirilmesi mümkün olacak.