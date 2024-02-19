O yorumu tepki çekmişti...Avukat Feyza Altun hakkında re'sen soruşturma başlatıldı, gözaltına alındı

Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle Feyza Altun'a vatandaşlar tepki gösterdi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım üzerine, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Feyza Altun soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından evinde arama ve el koyma işlemi yapılan ve gözaltına alınan Altun, emniyete sevk edilecek.

NE OLMUŞTU

Altun, geçtiğimiz gün Twitter (X) hesabı üzerinden Farsça bir şiir yayınlamış, bir sosyal medya kullanıcısı da ünlü avukatın Farsça yaptığı paylaşımın altına yorum yapmıştı.

Yoruma yanıt veren Altun, "Şeriate s***ayım" diyerek karşılık verdi. Altun, sosyal medyadaki tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

FEYZA ALTUN KİMDİR?

Feyza Altun 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Üniversite hayatını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Altun, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi "İnsan Hakları Hukuku" konusunda yaptı.

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Altun kendisini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlamaktadır. 2015 yılında 7 aylık bebeğiyle duruşmaya giren Feyza Altun uzun süre adından söz ettirmişti.

Kaynak: İHA, T24