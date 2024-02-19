Sarıyer'de sabah saatlerinde akıl almaz kaza! Yolcu almak için yavaşlayan İETT'ye çöp kamyonu çarptı!

Sarıyer'de meydana gelen kazada, duraktan yolcu aldıktan sonra araca yetişmeye çalışan bir vatandaş için duran İETT otobüsüne, çöp kamyonu hızla çarptı. Yaşanan feci kazada 2'si ağır 3 işçi yaralandı.

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Sarıyer'de sabah saatlerinde akıl almaz kaza! Yolcu almak için yavaşlayan İETT'ye çöp kamyonu çarptı!

Sarıyer'de durakta yolcu aldıktan sonra araca yetişmeye çalışan bir vatandaş için yavaşlayan İETT otobüsüne, arkadan gelen çöp kamyonu çarptı. Feci kazada çöp kamyonunda bulunan 2'si ağır 3 işçi yaralanırken, cadde ise tek yönlü trafiğe kapatıldı.

Sarıyer'de sabah saatlerinde akıl almaz kaza! Yolcu almak için yavaşlayan İETT'ye çöp kamyonu çarptı!

Edinilen bilgiye göre kaza saat 08.00 sıralarında Sarıyer Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 TP 5607 TP plakalı Necdet Karadağ yönetimindeki İETT otobüsü, Dedeman otobüs durağından yolcu alıp seyir haline geçti. İETT otobüsü, araca yetişmeye çalışan yolcu için yavaşladı. Bu sırada, Sarıyer Belediyesine ait Selim Sırrı Tüfekçi yönetimindeki 61 K 12525 plakalı çöp kamyonu, içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle İETT otobüsü savruldu. Otobüsün içinde bulunan yolcular ise büyük panik yaşadı.

Sarıyer'de sabah saatlerinde akıl almaz kaza! Yolcu almak için yavaşlayan İETT'ye çöp kamyonu çarptı!

Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Çöp arabasında bulunan Barkın Temetaş ve Metin Oktay Kıraç araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi araçta sıkışan iki kişiyi yoğun çabaların ardından kurtardı. Barkın Temetaş ve Metin Oktay Kıraç ağır şekilde yaralandığı, şoför Tüfekçi'nin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. 2'si ağır 3 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği cadde ise tek yönlü trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından cadde trafiğe yeniden açıldı. Öte yandan kazaya karışan İETT otobüsünün hasar gören kısmının koli bantıyla kaplandığı görüldü.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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