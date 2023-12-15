Bursa’da trafik terörü! Eline aldığı sopayla diğer sürücüye ardı ardına vurdu!

Bursa’da seyir halindeki bir sürücü tartıştığı kişi tarafından ana yolun ortasında sopayla darp edildi. O anlar kameraya yansırken, darp edilen sürücü hastaneye sevk edildi.

ELİNE ALDIĞI SOPAYLA DEFALARCA SÜRÜCÜYE VURDU

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce mevkiinde meydana geldi. İzmir Yolu Üniversite Kavşağı'ndan şehir merkezine doğru seyir halindeki bir araç sürücüsü, trafikte tartıştığı başka bir sürücü ile kavgaya tutuştu. İkili arasında kavganın büyümesiyle taraflardan biri eline aldığı sopayla diğerini direksiyon başında darp etti. Dehşet anları kameraya yansırken, durumu vatandaşlar ayırdı.



Öte yandan darp edilen şahsın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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