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Galatasaray'ın UEFA Avrupa liglerindeki muhtemel rakipleri belli oldu, dev kulüpler var!
Şampiyonlar Ligi Grup maçlarında son maçta Kopenhag'a yenilerek ilk 16 ya çıkma şansını kaybederek UEFA Avrupa liglerine devam edecek olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli olarak rakipler arasında Avrupa'nın dev kulüpleri bulunuyor.
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