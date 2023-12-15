Galatasaray'ın UEFA Avrupa liglerindeki muhtemel rakipleri belli oldu, dev kulüpler var!

Şampiyonlar Ligi Grup maçlarında son maçta Kopenhag'a yenilerek ilk 16 ya çıkma şansını kaybederek UEFA Avrupa liglerine devam edecek olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli olarak rakipler arasında Avrupa'nın dev kulüpleri bulunuyor.

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa liglerindeki muhtemel rakipleri belli oldu, dev kulüpler var! 1

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek Galatasaray'ın da muhtemel rakipleri belli oldu.

Grubunu ikinci bitiren ve Galatasaray'ın muhtemel rakibi olan takımlar:

Freiburg
Marsilya
Sparta Prag
Sporting
Toulouse
Rennes
AS Roma
Qarabag

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