Suriye’nin kuzeyinde sıcak dakikalar! 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi!

Milli Savunma Bakanlığından gelen açıklamada: "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi."

YAYINLAMA
Google News
Suriye’nin kuzeyinde sıcak dakikalar! 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi!

Milli Savunma Bakanlığından gelen açıklamada: "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi."

Suriye’nin kuzeyinde sıcak dakikalar! 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi!

Kırıkkale'de soluk kesen gasp olayı! Kuyumcu kuryesi altın dolu bavulu kaptırmamak için canını ortaya koydu!Kırıkkale'de soluk kesen gasp olayı! Kuyumcu kuryesi altın dolu bavulu kaptırmamak için canını ortaya koydu!

Fenerbahçe - Pendikspor maçında gerginlik! Devre arasındaki o sözler, gündem oldu!Fenerbahçe - Pendikspor maçında gerginlik! Devre arasındaki o sözler, gündem oldu!

Erken emeklilik isteyene müjde! Seçim öncesi yeni düzenleme geliyorErken emeklilik isteyene müjde! Seçim öncesi yeni düzenleme geliyor

Adıyaman’da akıl almaz cinayet! Eşini öldüren 72 yaşındaki adamın söyledikleri kan dondurdu!Adıyaman’da akıl almaz cinayet! Eşini öldüren 72 yaşındaki adamın söyledikleri kan dondurdu!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Operasyonlar hız kesmiyor! Pençe-Kilit bölgesi ve Fırat Kalkanı bölgesinde 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!
Operasyonlar hız kesmiyor! Pençe-Kilit bölgesi ve Fırat Kalkanı bölgesinde 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!
CHP ve DEM Parti, seçim iş birliğini nedeniyle Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a Mersin'de yumurtalı protesto yapıldı
CHP ve DEM Parti, seçim iş birliğini nedeniyle Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a Mersin'de yumurtalı protesto yapıldı
Kova burcu ramazan ayında çok şanslı olacak
Kova burcu ramazan ayında çok şanslı olacak
İşsizlik aldı başını gitti! Türkiye’de işsiz insan sayısı açıklandı
İşsizlik aldı başını gitti! Türkiye’de işsiz insan sayısı açıklandı
Son Haberler
Tarık Balyalı Kırşehirliler derneğini ziyaret ederek projelerini anlattı
Tarık Balyalı Kırşehirliler derneğini ziyaret ederek projelerini anlattı
Eda Erdem’in heykeli sosyal medyada gündem olmuştu: Heykeltıraş Doğan’dan açıklama geldi…
Eda Erdem’in heykeli sosyal medyada gündem olmuştu: Heykeltıraş Doğan’dan açıklama geldi…
Ankara'da feci kaza! EGO otobüsü yoldan çıkarak devrildi! Çok sayıda yaralı var!
Ankara'da feci kaza! EGO otobüsü yoldan çıkarak devrildi! Çok sayıda yaralı var!
Suriye’nin kuzeyinde sıcak dakikalar! 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi!
Suriye’nin kuzeyinde sıcak dakikalar! 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi!
Oğlak burcunu bekleyen sürpriz! 10 Mart Oğlak burcu yorumu
Oğlak burcunu bekleyen sürpriz! 10 Mart Oğlak burcu yorumu
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''
Çok Okunanlar
Asgari ücrete ve emekli maaşına ek zam kapıda! En önemli isim açıkladı
Asgari ücrete ve emekli maaşına ek zam kapıda! En önemli isim açıkladı
İslam Memiş tek tek anlattı: Altın almak isteyen bunları bilmek zorunda
İslam Memiş tek tek anlattı: Altın almak isteyen bunları bilmek zorunda
Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi ve Büyük Birlik Partisi Pendik Belediye Başkan adaylarından PENDEF'e ziyaret
Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi ve Büyük Birlik Partisi Pendik Belediye Başkan adaylarından PENDEF'e ziyaret
Erken emeklilik isteyene müjde! Seçim öncesi yeni düzenleme geliyor
Erken emeklilik isteyene müjde! Seçim öncesi yeni düzenleme geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar sonra o cümleyi tekrar kullandı: Salonda alkış tufanı koptu…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar sonra o cümleyi tekrar kullandı: Salonda alkış tufanı koptu…
Gurur dolu muhteşem bir haber daha! Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru çalıştırıldı
Gurur dolu muhteşem bir haber daha! Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru çalıştırıldı
Yorumlananlar
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları