Suriye’nin kuzeyinde sıcak dakikalar! 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi!

Milli Savunma Bakanlığından gelen açıklamada: "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi."
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)