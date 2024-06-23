Anız yangısında ölü sayısı artıyor: İşte Diyarbakır ve Mardin’de yaşanan son durum…

20 Haziran Perşembe günü başlayan anız yangınları 3. gününe geldi. Diyarbakır ve Mardin’den başlayan yangınların ardından ölü ve yaralı gitgide arttı. İşte bölgedeki son durum…

YAYINLAMA
Google News
Anız yangısında ölü sayısı artıyor: İşte Diyarbakır ve Mardin’de yaşanan son durum…

Diyarbakır’ın Çınar ve Mardin’in Mazıdağı ilçesinde başlatılan anız yangını kontrolden çıktı. Rüzgarın etkisiyle beraber kontrolden çıkan yangın yerleşim yerlerine ulaştı.

Yangınlarda hayvanlar ve insanlar büyük ölçüde etkilendi. Son olarak ağır yaralanan bir kişi daha yaşamını yitirdi. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi.

e-Devlet üzerinden akrabaları silme uygulamasına yalanlama gecikmedie-Devlet üzerinden akrabaları silme uygulamasına yalanlama gecikmedi

BİNLERCE ARAZİ KÜLE DÖNDÜ

Anız yangınında binlerce ekili arazi de yangına maruz kaldı. Diyarbakır’da toplam 8 bin 100 ve Mardin’de 7 bin dönüm adeta kül oldu. Ekili alanda ise 5 bin 450 dönüm kullanılmaz hale geldi. Diğer yandan yangınla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

ekran-resmi-2024-06-23-19-29-50.png

15 KİŞİ ÖLDÜ, 45 KİŞİ YARALI

Yangında onlarca vatandaş olumsuz etkilendi. 15 kişinin hayatını kaybettiği yangında, 40’tan fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Ayrıca 556 küçükbaş öldü, 250 yaralı hayvanda kesime gönderildi. 120 hayvan ise veteriner gözetiminde tedavisi yapıldı.

Erdoğan’dan Mehmet Şimşek’e ret! Vergi paketindeki bazı maddeleri reddettiErdoğan’dan Mehmet Şimşek’e ret! Vergi paketindeki bazı maddeleri reddetti

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
e-Devlet üzerinden akrabaları silme uygulamasına yalanlama gecikmedi
e-Devlet üzerinden akrabaları silme uygulamasına yalanlama gecikmedi
Diyanet ne kadar kurban hissesi aldı? Diyanet İşleri Başkanı açıkladı…
Diyanet ne kadar kurban hissesi aldı? Diyanet İşleri Başkanı açıkladı…
CHP yine şaşırtmadı! Peygamber Efendimiz’e hakareti ifade özgürlüğü olarak savundu
CHP yine şaşırtmadı! Peygamber Efendimiz’e hakareti ifade özgürlüğü olarak savundu
Bayramda tedirgin eden deprem: Malatya’da akşamüstü sarsıntı…
Bayramda tedirgin eden deprem: Malatya’da akşamüstü sarsıntı…
Son Haberler
Anız yangısında ölü sayısı artıyor: İşte Diyarbakır ve Mardin’de yaşanan son durum…
Anız yangısında ölü sayısı artıyor: İşte Diyarbakır ve Mardin’de yaşanan son durum…
Özgür Demirtaş tepki gösterdi! Garsonların bahşişlerinden vergi alınmasına tepki
Özgür Demirtaş tepki gösterdi! Garsonların bahşişlerinden vergi alınmasına tepki
Erdoğan’dan Mehmet Şimşek’e ret! Vergi paketindeki bazı maddeleri reddetti
Erdoğan’dan Mehmet Şimşek’e ret! Vergi paketindeki bazı maddeleri reddetti
Uzmanlar uyardı! Yüksek sıcaklıklar göz sağlığını etkileyebilir…
Uzmanlar uyardı! Yüksek sıcaklıklar göz sağlığını etkileyebilir…
'Gericilik yok teşhircilik var'! 15 Haziran Cumartesi gazete manşetleri
'Gericilik yok teşhircilik var'! 15 Haziran Cumartesi gazete manşetleri
Samsun'da feci kaza! Polis memurunun kullandığı otomobil tırın dorsesine çarptı!
Samsun'da feci kaza! Polis memurunun kullandığı otomobil tırın dorsesine çarptı!
Çok Okunanlar
Dev gıda firması iflas etti! Aylardır maaş alamayan işçiler isyan etti
Dev gıda firması iflas etti! Aylardır maaş alamayan işçiler isyan etti
Erdoğan’dan Mehmet Şimşek’e ret! Vergi paketindeki bazı maddeleri reddetti
Erdoğan’dan Mehmet Şimşek’e ret! Vergi paketindeki bazı maddeleri reddetti
Kocası evde kendisi tatilde! Tatil pozları olay oldu
Kocası evde kendisi tatilde! Tatil pozları olay oldu
Valiler değişiyor! 35 ilin valiliğinde değişiklik yapılacak
Valiler değişiyor! 35 ilin valiliğinde değişiklik yapılacak
''Bu nasıl kafa müdür bey''? Bugün gazete manşetleri nelerdir? 14 Haziran Cuma hangi gazete ne başlık attı?
''Bu nasıl kafa müdür bey''? Bugün gazete manşetleri nelerdir? 14 Haziran Cuma hangi gazete ne başlık attı?
TSK personel kanununda değişiklik: TBMM'de kabul edildi
TSK personel kanununda değişiklik: TBMM'de kabul edildi
Yorumlananlar