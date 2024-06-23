Anız yangısında ölü sayısı artıyor: İşte Diyarbakır ve Mardin’de yaşanan son durum…

Diyarbakır’ın Çınar ve Mardin’in Mazıdağı ilçesinde başlatılan anız yangını kontrolden çıktı. Rüzgarın etkisiyle beraber kontrolden çıkan yangın yerleşim yerlerine ulaştı.

Yangınlarda hayvanlar ve insanlar büyük ölçüde etkilendi. Son olarak ağır yaralanan bir kişi daha yaşamını yitirdi. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi.

e-Devlet üzerinden akrabaları silme uygulamasına yalanlama gecikmedi

BİNLERCE ARAZİ KÜLE DÖNDÜ

Anız yangınında binlerce ekili arazi de yangına maruz kaldı. Diyarbakır’da toplam 8 bin 100 ve Mardin’de 7 bin dönüm adeta kül oldu. Ekili alanda ise 5 bin 450 dönüm kullanılmaz hale geldi. Diğer yandan yangınla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

15 KİŞİ ÖLDÜ, 45 KİŞİ YARALI

Yangında onlarca vatandaş olumsuz etkilendi. 15 kişinin hayatını kaybettiği yangında, 40’tan fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Ayrıca 556 küçükbaş öldü, 250 yaralı hayvanda kesime gönderildi. 120 hayvan ise veteriner gözetiminde tedavisi yapıldı.

Erdoğan’dan Mehmet Şimşek’e ret! Vergi paketindeki bazı maddeleri reddetti