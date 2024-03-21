Anayasa Mahkemesi yeni başkanı Kadir Özkaya Kimdir kaç yaşındadır nerelidir, mesleği nedir, görev süresi ne zaman sona erecek?

Anayasa Mahkemesinde (AYM) yapılan oylamada 15 üyenin 9'nun oyunu alarak yeni başkan seçilen Kadir Özkaya'nın kim olduğu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki Anayasa Mahkemesi'nin yeni Başkanı Kadir Özkaya Kimdir kaç yaşındadır nerelidir, mesleği nedir, görev süresi ne zaman sona erecek? İşte AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın hayat biyografisi.

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Anayasa Mahkemesi yeni başkanı Kadir Özkaya Kimdir kaç yaşındadır nerelidir, mesleği nedir, görev süresi ne zaman sona erecek?

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın 12 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yeni başkanın belirlenmesi için yapılan ilk toplantıda 15 üyenin 9'nun oyunu alarak yeni başkan seçilen Kadir Özkaya'nın kim olduğu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki Anayasa Mahkemesi'nin yeni Başkanı Kadir Özkaya Kimdir kaç yaşındadır nerelidir, mesleği nedir, görev süresi ne zaman sona erecek? İşte AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın hayat biyografisi.

AYM BAŞKANI KADİR ÖZKAYA KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

AYM'nin internet sitesinde Kadir Özkaya'nın biyografisi ile ilgili şu bilgiler verildi:

"1963 yılında Tarsus’ta doğmuştur. Bandırma Ortaokulunun ardından Tapu Kadastro Meslek Lisesini bitirmiş, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1985 yılında mezun olmuştur.

Anayasa Mahkemesi yeni başkanı Kadir Özkaya Kimdir kaç yaşındadır nerelidir, mesleği nedir, görev süresi ne zaman sona erecek?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulunmuştur. 4/2/1991 tarihinde başladığı idari yargı hâkimlik stajını tamamladıktan sonra 13/5/1993 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atanmıştır. 2004 yılı Kasım ayına kadar bu görevini sürdürmüştür. 21/10/2005 tarihinde ise Kasım 2004’te geçici olarak görevlendirildiği Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atanmıştır. Bu görevi yürütmekte iken 2011 yılında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18/12/2014 tarihinde de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş ve 22/12/2014 tarihinde göreve başlamıştır.

2002 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı’nı Yerel Yönetimlerinin Seçilmiş Organlarının Organlık Niteliklerini Yitirmeleri konulu tezi ile bitirmiştir. Açıklamalı İçtihatlı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Belediye Başkanları Meclis Üyeleri ve Muhtarların Soruşturulmaları Yargılanmaları ve Düşürülmeleri isimli ortak çalışma ürünü iki kitabı bulunmaktadır.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 12/3/2020 ve 5/3/2024 tarihlerinde yapılan toplantıda iki kez Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçildi.

Son Dakika: Anayasa mahkemesi yeni başkanı Kadir Özkaya olduSon Dakika: Anayasa mahkemesi yeni başkanı Kadir Özkaya oldu

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