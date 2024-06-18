Analistten dikkat çeken paylaşım: 12 ile 24 aylık gümüş beklentisi

Gümüş piyasası analisti ve "Büyük Gümüş Boğa"nın yazarı Peter Krauth, yeni bir tahminde bulundu. Uzman, farklı uygulamalar için değerli metale olan talebin artmasının yarattığı yaklaşan bir gümüş kıtlığına dikkat çekti.

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Analistten dikkat çeken paylaşım: 12 ile 24 aylık gümüş beklentisi

Krauth, gümüşe olan talebin arzı geride aldığını ve stoklar tükenmeden önce muhtemelen 12 ila 24 aylık gümüş olduğunu belirtiyor.

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ANALİST, GÜMÜŞÜN FIRLAYABİLECEĞİNİ TAHMİN EDİYOR

Gümüş, önümüzdeki iki veya üç yıl içinde bir fiyat patlaması tahmini nedeniyle tekrar manşetlere çıkıyor. Büyük bir gümüş piyasası analisti ve "The Great Silver Bull"un yazarı Peter Krauth, gümüşün özellikle yakın gelecekte emtia piyasasındaki en büyük ticaretlerden biri olarak konumlandırıldığına inanıyor.

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Yakın tarihli bir röportajda Krauth, gümüşün aynı fiyat aralığını korumasıyla bir süredir talebin neredeyse aynı arzla arttığını açıkladı. Daha fazla araştırma, büyük gümüş tüketicilerinin, en büyük gümüş vadeli işlem piyasalarına (Comex, LBMA ve Shanghai) ve borsa yatırım fonlarına (EFT'ler) karşılık gelen ikincil yer üstü stoklara dokunduğu sonucuna varmasına yol açtı.

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Krauth, bu durum devam ederse, bu kaynakların yer üstü stoklarının 12 ile 24 ay içinde çökeceğini ve kıtlıklar değerli metal arzını etkilediği için gümüş fiyatlarının patlaması için zemin hazırlayacağını öngörüyor. Ayrıca, yeni madenlerin üretime gireceği tahmininin gelecekte olumsuz olabileceğini ve bu da bu kıtlık durumunu vurgulayabileceğini açıkladı.

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ÇİN, GÜMÜŞE YÖNELİYOR

Çinli tüketiciler şimdiden yaklaşan bu tedarik krizine hazırlanıyorlar. Krauth, gümüş üreticilerinden Çinli tüketicilerin uluslararası fiyatlardan ons başına 3 doların üzerinde daha fazla ödediğine dair raporlar aldığını ve bu arzın daha fazlasını biriktirdiğini belirtti. Bu, Asyalı üreticilerin metal için aşırı piyasa fiyatları ödemeye hazır oldukları göz önüne alındığında, Batı'daki krizi vurgulayabilir.

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