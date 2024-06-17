Mayıs ayında en çok ne kazandırdı? Reel getiri belli oldu

Finansal yatırım araçlarında bir önceki ayın getirileri belli oldu. Enflasyondan korunmak isteyen vatandaş yine alternatif ürünlere yöneldi. Peki bir önceki ayda hangi ürün daha çok kazandırdı?

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Mayıs ayında en çok ne kazandırdı? Reel getiri belli oldu

Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu. Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %6,89, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %5,44 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

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KÜLÇE ALTIN KAYIP YAŞADI

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %1,19 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,38 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %1,44, Amerikan Doları %2,25 ve külçe altın %3,72 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) %0,19, DİBS %0,99, Euro %2,79, Amerikan Doları %3,58 ve külçe altın %5,03 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %8,75, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,84 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,21 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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