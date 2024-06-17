Mayıs ayında en çok ne kazandırdı? Reel getiri belli oldu

Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu. Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %6,89, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %5,44 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

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KÜLÇE ALTIN KAYIP YAŞADI

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %1,19 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,38 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %1,44, Amerikan Doları %2,25 ve külçe altın %3,72 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) %0,19, DİBS %0,99, Euro %2,79, Amerikan Doları %3,58 ve külçe altın %5,03 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %8,75, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,84 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,21 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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