Dijital varlık fonları tehlikede: Piyasaları etkileyen para çıkışları…

Bayram dolayısıyla iç piyasa kapalı. Ancak küresel piyasalarda hareketli günler yaşanıyor. Avrupa ve Amerika’da stresli bir piyasa kendini gösteriyor. Aynı durum Asya’ya da yansırken, dijital varlık fonları para çıkışı yaşıyor.

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Dijital varlık fonları tehlikede: Piyasaları etkileyen para çıkışları…

Dijital varlık yatırım ürünleri, 22 Mart 2024'ten bu yana en önemli para çekme işlemi olan toplam 600 milyon dolarlık önemli çıkışlar gördü. Coinshares ve baş araştırmacı James Butterfill'e göre, bu göç, yatırımcıların Bitcoin gibi sabit tedarik varlıklarına maruz kalmalarını azaltmalarına yol açan şahin bir Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) duruşuna atfediliyor.

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COİNSHARES, ÇIKIŞLARDA 600 MİLYON DOLARI İŞARETLİYOR

Coinshares'in raporu, çıkışların ağırlıklı olarak Bitcoin'de (BTC) yoğunlaştığını ve şaşırtıcı bir şekilde 621 milyon dolarlık bir piyasadan çıktığını vurguluyor. Yatırımcı duyarlılığındaki bu değişim, yatırımcılar arasında stratejik bir pivotu yansıtıyor. Short Bitcoin pozisyonlarına 1,8 milyon dolarlık kayda değer bir girişe yol açtı.

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Bu arada, ETH, LDO ve XRPgibi diğer kripto para birimleri, toplu olarak 16 milyon dolarlık girişler çekerek, farklı dijital varlıklar arasında çeşitlendirilmiş bir tepki olduğunu göstererek eğilimi tersine çekti. Bölgesel olarak, ABD çıkışların yükünü taşıdı ve 565 milyon dolar verdi.

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Bu duygu, sermaye çekimi yaşayan Kanada, İsviçre ve İsveç'te daha az da olsa tekrarlandı. Buna karşılık, Almanya 17 milyon dolarlık girişler yaşadı ve bu da FOMC'nin farklı pazarlardaki kararlarının çeşitli bir etkisini gösterdi.

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Dijital varlık fonları ve borsada işlem gören ürünlerdeki (ETP'ler) son dalgalanmalar, bu yatırım araçlarının para politikası değişimlerine duyarlılığını vurgulamaktadır. Fonlar ayarlandıkça ve ETP'ler bu değişiklikleri yansıtırken, piyasanın ekonomik sinyallere hızlı bir şekilde tepki verme yeteneği belirginleşir.

Bu manzara, yatırımcıların bu çalkantılı sularda etkili bir şekilde gezinmek için küresel ekonomik eğilimler hakkında keskin bir farkındalık sürdürmelerini gerektiriyor.

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