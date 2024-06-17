Dar gelirliye devletten destek! 2 bin 425 TL PTT üzerinden ödenecek

Dar gelirli vatandaşlar için yeni bir yardım ödemesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanacak. Başvuru yapanlara bir kez 2.425 TL yardım PTT hesaplarına gönderilecek. Bu yardımdan yararlanmak için belirli koşullar sağlanmalıdır.

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Dar gelirliye devletten destek! 2 bin 425 TL PTT üzerinden ödenecek

Dar gelirliye devletten yeni bir destek var. Bu destekten yararlanmak isteyen kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve yakınlarını kaybettiklerini belgelemelidir. Başvuru sırasında kimlik kartı ve ölüm belgesi gereklidir.

Destekten yararlanmak için aşağıdaki şartların karşılanması gerekir:

Türk vatandaşı olmak.

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Yakınının ölüm belgesini sunmak

Başvuru sırasında kimlik kartını göstermek.

Başvurular ve ödeme, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gönderilecek. Başvuru sırasında kimlik kartı ve ölüm belgesi gereklidir. Vakıflar, başvuruları inceledikten sonra PTT hesaplarına ödemeleri yatıracak. Ödemenin tamamlandığına dair mesaj cep telefonlarına gönderilecek.

15 Nisan 2022 sonrası yakınını kaybeden dar gelirli vatandaşlara 2.425 TL sosyal destek ödemesi verilecektir. Bu ödeme, ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelere önemli bir destek sağlayacak ve bayram öncesi rahatlayacaklar.

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