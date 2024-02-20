Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bazı ülkelerden ithal edilen işlenmiş ürün ve ham petrol fiyatlarının rafinerilere sağladığı fiyat avantajının tüketicilere de yansıtılması için son zamanlarda bir girişimde bulundu. EDK Başkanı Mustafa Yılmaz, hem uluslararası piyasalardaki hem de yurt içindeki fiyat değişikliklerini yakından izlediklerini belirterek, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünlerdeki fiyat avantajlarının tüketicilere yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdiklerini bildirdi.

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Yılmaz, serbest piyasada benzin ve motorin fiyatlarının değiştiğini belirterek, "Kurallar ve formül belli. EPK olarak, rafineri-dağıtıcı ve bayii gibi piyasa oyuncularının politikalarını ve fiyat değişikliklerini yakından takip ediyoruz. Aynı zamanda, "Akaryakıt piyasamızın serbest yapısı elbette önemli ancak tüketicilerimizi korumak, fiyat hareketlerini titizlikle takip etmek ve kar oyunlarına izin vermemek de bizim görevimiz" dedi.

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Yılmaz, rafinerilere yazılı olarak gerekli uyarıları ilettiklerini belirtti. Buna göre rafinerilerin yapacağı güncelleme ile benzin ve motorinde 1 ila 1 buçuk TL indirim olacağını belirtti.

Rafineriler, özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler nedeniyle önemli bir kar elde etti. Bunun müşterilere de iletilmesi gerekiyor. Gönderdiğimiz yazı doğrultusunda, rafinerilerin gerekli adımları hızla atmasını ve marj oranını güncellemesini bekliyoruz. Güncelleme, benzin ve motorin fiyatında 1 ila 1 buçuk TL'lik bir indirim sağlayacaktır."