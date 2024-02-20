Hakan Kara yazdı: Borsa İstanbul neden yükseliyor? İşte sebebi…

Borsa İstanbul son yılların en büyük sıçrayışını yapıyor. Rekor üstüne rekor kıran BIST100 endeksi, güçlü ilerlemesini sürdürüyor. Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yükselişin ana nedenini paylaştı. İşte o paylaşım…

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Hakan Kara yazdı: Borsa İstanbul neden yükseliyor? İşte sebebi…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, borsa hakkında düşüncelerini paylaştı. Kısa ve öz bir paylaşımda bulunan Kara, bu denli yükselişin arkasındaki nedeni iredeledi.

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BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE KAPADI

Borsa İstanbul, haftanın ikinci işlem gününde yine güçlü kalabildi. Pozitif açtığı günü yine pozitif bölgede kapattı. 2023 yılında yükselişini sürdüren BIST100 endeksi bu seneye daha da hızlı başladı.

9 bin puan seviyelerinin üstüne çıkan borsa rekor kırdı. Bugün ise, yüzde 1,62 yükseliş yapan endeks 9.344 puanla kapanış gerçekleştirdi. Halka arz tarafında da yeniden talep toplanması iyiden iyiye piyasayı güçlendiriyor.

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YÜKSELİŞİN NEDENİ ENFLASYON

Prof. Dr. Hakan Kara, X hesabından yaptığı paylaşımda yükselişi enflasyona bağladı. İşte ekonomistin önemli paylaşımı;

“Borsa endeksi neden artıyor diye çok soran oluyor. Bana göre en önemli nedeni enflasyonla mücadeleye seçim arası verilmiş olması. Umarım aradır.”

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