Almanya ünlü Türk baharat firmasının ürünlerini raftan kaldırdı: Zararlı bakteri tespit edildi!

Türk menşeli bir baharat ürünü Almanya'da sağlık riski taşıdığı gerekçesiyle toplatılıyor. Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına yol açan Bacillus cereus tespit edilen toz zencefilin tüketilmemesi için uyarı yapıldı.

Almanya'da satışa sunulan bir baharat ürünü, sağlık riski taşıdığı gerekçesiyle raflardan çekiliyor. Gülcan markasına ait 150 gramlık toz zencefil (İngwer Gemahlen) ürünlerinde insan sağlığına zararlı Bacillus cereus bakterisi tespit edildi.

Alman gıda perakende şirketi Nergiz Grossmarkt GmbH, bakterinin yüksek seviyelerde bulunması nedeniyle söz konusu ürünü acilen geri çağırma kararı aldı. Resmi açıklamalar, bakterinin özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde mide bulantısı, kusma ve ishal gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabileceğini ortaya koyuyor.

UYARI RESMİ KAYNAKLARDAN YAPILDI

Federal tüketici bilgilendirme platformu lebensmittelwarnung.de üzerinden yayımlanan uyarıda, bu bakteriyel kontaminasyonun halk sağlığı açısından tehdit oluşturduğu belirtildi.

HANGİ ÜRÜN GERİ ÇAĞRILDI?

Marka: Gülcan

Ürün Adı: Ingwer Gemahlen (Toz Zencefil)

Ambalaj: Şeffaf plastik kutu – 150 gram

Üretici: Nergiz Grossmarkt GmbH

Etkilenen Parti Numaraları ve Son Tüketim Tarihleri:

AF-GP-0224 G840: 03.09.2028, 12.12.2028, 03.02.2029

AF-GP-0224 G672: 11.02.2029

Bacillus cereus nedir?

Toprak ve toz gibi ortamlarda yaygın olarak bulunan bu bakteri, yüksek ısıya dayanıklı sporlar oluşturabildiği için özellikle uygun koşullarda muhafaza edilmeyen gıdalarda çoğalma riski taşır. İnsan sağlığı üzerinde yarattığı olumsuz etkiler arasında karın ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishal yer alır.

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Yetkililer, söz konusu ürünlere sahip tüketicilerin bu baharatı kesinlikle kullanmaması gerektiğini vurgularken, geri çağrılan ürünlerin fiş ibrazı gerekmeksizin iade edilebileceğini ve bedellerinin eksiksiz şekilde geri ödeneceğini duyurdu.

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