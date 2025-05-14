4'lü Suriye zirvesi sonrası Erdoğan'dan ilk mesaj geldi!

Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Ahmed Şara ve Muhammed bin Selman ile görüştü. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çevrim içi katıldı. Zirveye ilişkin konuşan Erdoğan, "İnşallah bu görüşmenin yansımalarını yakında göreceğiz. Dün Suudi Arabistan'da Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını açıklayan ABD Başkanı Sayın Trump'a teşekkür ediyorum" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu turunda ilk durağı Suudi Arabistan oldu. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görüştü.

ERDOĞAN ÇEVRİM İÇİ KATILDI

Trump ve Şara'nın buluşması, ABD ve Suriye liderlerinin 25 yıl sonra gerçekleşen ilk görüşmesi oldu. ABD Başkanı Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın görüşmesine Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da eşlik etti. 25 yıl sonra gerçekleşen tarihi zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da çevrim içi katıldı.

ERDOĞAN'DAN ZİRVEYE İLİŞKİN İLK MESAJ

Erdoğan Suriye zirvesine ilişkin yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu sabah ABD Başkanı Sayın Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sayın Muhammed bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara ile dörtlü bir görüşme yaptık. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını yakında göreceğiz. Geçen hafta yaptığımız telefon görüşmesini müteakip dün Suudi Arabistan'da Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını açıklayan ABD Başkanı Sayın Trump'a teşekkür ediyorum. Gazze'de artık vahşet boyutuna varan insani trajediye son verilmesi amacıyla yürüttüğümüz çabalarda da dostum Trump'ın desteğine güveniyorum. İnşallah Gazze'yle ilgili de yakında yüreklere su serpen müjdeli haberler almayı ümit ediyoruz."

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"YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI DİĞER ÜLKELERE ÖRNEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye çevrim içi toplantısında Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu belirtti. Erdoğan ayrıca, ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararının yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını ifade etti.

GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI

Erdoğan, AK Parti grup toplantısında ise, "Türkiye'de huzurun, kardeşliğin, dayanışmanın daha da güçlenmesi için büyük bir gayretle çalışırken, bölgemiz ve ötesinde de barış çabalarına aktif katkı veriyoruz. Bugün ülkemiz barış diplomasisinin merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde desteği, yardımı, arabuluculuğu aranan ülkelerden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir. İşte bu sabah Sayın Trump'la, Suudi Arabistan Veliaht Prensiyle ve Ahmet Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Tabii bu görüşmemizin altında yatan neydi? Özellikle bölge barışını nasıl daha güçlü hale getirebiliriz? Buydu. Türkiye sahip olduğu binlerce yıllık devlet tecrübesi, güçlü siyasi liderliği ve yetişmiş diplomatlarıyla bu alanda istisnai bir konumdadır. Hepsinden önemlisi, bölgesel barış ve istikrar için attığımız adımlarda tüm tarafların güvenine mazhar olabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

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