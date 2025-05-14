MasterChef'te jüri üyeliği yapmıştı: CHP'ye katılarak siyasete atıldı!

MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı

MasterChef Türkiye'nin ilk sezon jürilerinden olan ve uzun bir aradan sonra tekrar gündeme gelen ünlü şef Hazer Amani, siyasete girdi. Amani, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldığını duyurdu. Rozetini CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in taktığı görüldü ve bu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından biri hâline gelen MasterChef Türkiye'nin ilk sezon jürilerinden Hazer Amani, siyasete atıldı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü şef, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. Amani'nin rozetini, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek taktı.

BİR SEZONLUK MASTERCHEF JÜRİ ÜYELİĞİ

MasterChef Türkiye, 2018 yılında ilk kez ekranlara geldiğinde jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Hazer Amani yer alıyordu. Ancak Amani, sadece bir sezon programda görev aldı. Kısa sürede yarışmanın dinamiğine uyum sağlayan ancak daha sonra projeden ayrılan Amani'nin yerine İtalyan şef Danilo Zanna getirildi. Amani, o günden bu yana gastronomi dünyasında özel projelerle yoluna devam etti. Gastronomi kariyeriyle tanınan Amani, şimdi de adını siyasi bir gelişmeyle duyurdu. CHP'ye katılan Hazer Amani'nin parti rozeti, Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek tarafından takıldı. Törene ilişkin fotoğraflar ve bilgi, Zeybek'in sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyuruldu.

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TV8 ekranlarında yayınlanan ve Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından biri hâline gelen MasterChef Türkiye'nin ilk sezon jürilerinden Hazer Amani, siyasete atıldı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü şef, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. Amani'nin rozetini, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek taktı.

BİR SEZONLUK MASTERCHEF JÜRİ ÜYELİĞİ

MasterChef Türkiye, 2018 yılında ilk kez ekranlara geldiğinde jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Hazer Amani yer alıyordu. Ancak Amani, sadece bir sezon programda görev aldı. Kısa sürede yarışmanın dinamiğine uyum sağlayan ancak daha sonra projeden ayrılan Amani'nin yerine İtalyan şef Danilo Zanna getirildi. Amani, o günden bu yana gastronomi dünyasında özel projelerle yoluna devam etti. Gastronomi kariyeriyle tanınan Amani, şimdi de adını siyasi bir gelişmeyle duyurdu. CHP'ye katılan Hazer Amani'nin parti rozeti, Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek tarafından takıldı. Törene ilişkin fotoğraflar ve bilgi, Zeybek'in sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyuruldu.

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