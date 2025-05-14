Konya Milletvekili ve 4 belediye başkanı partisinden istifa etti: Peş peşe AK Parti'ye katıldılar!

Peş peşe AK Parti'ye katıldılar: Konya Milletvekili Hasan Ekici ve 4 belediye başkanı partisinden istifa etti, AK Parti'ye katıldı.

Konya Milletvekili Hasan Ekici, Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini duyurmuştu. Ekici AK Parti'ye katıldı. Ekici'nin yanı sıra 4 belediye başkanı da AK Parti'ye geçti. AK Parti'ye katılan isimlerin rozetini Başkan Erdoğan taktı.

Konya Milletvekili Hasan Ekici, Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini duyurmuştu. Ekici tericihi AK Parti'den yana kullandı.

4 BELEDİYE PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

Yeniden Refah'yan istifa eden Konya Ahırlı Belediye Başkanı Ali Üzlük ve Konya Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan partilerinden istifa edip AK Parti'ye geçti.

Yeniden Refah'tan istifa eden Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Belde Belediye Başkanı İbrahim Ergün de AK Parti'ye katıldı.

Saadet Partisi'den istifa eden Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan Belde Belediye Başkanı Ramazan Aydın da tercihini AK Parti'den yana kullandı.

ROZETLERİNİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKTI

Başkan Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan isimlerin rozetini taktı.

İSTİFASINI BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Haberin Devamı

"Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi Parti Yönetim Kurulu (PYK) ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ahmet Davutoğlu'na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim."

HASAN EKİCİ KİMDİR?

1974 yılı Konya doğumlu olan Hasan Ekici, Yeminli Mali Müşavir. Ekici, 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yaptı.

Hasan Ekici, 2014-2017 yılları arasında AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve çeşitli komisyon üyeliği görevlerinde bulundu. Ekici, Gelecek Partisi Konya Kurucu İl Başkanlığı görevini de yürüttü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür etti

Erdoğan 'Dünya Çifçiler Günü'nde açıkladı: Bu yıl sıkıntı yaşayacağız!

Ziraat Türkiye kupası sahibini buluyor! Trabzonspor, Galatasaray Maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler