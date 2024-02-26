Ali Tombaş Sultanbeyli'ni şaha kaldıracak muhteşem 100 projesini açıkladı

Cumhur ittifakının Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tombaş Sultanbeyli'ni şaha kaldıracak 100 yeni projesini yoğun katılımın olduğu lansman programıyla açıkladı.

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Ali Tombaş Sultanbeyli'ni şaha kaldıracak muhteşem 100 projesini açıkladı

Cumhur İttifakı Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, projelerini tanıtım programında açıkladı. Programda, ilçe için hazırlanan ve bölgenin ihtiyacı olan 100 proje tanıtıldı.

Tombaş, yeni dönemde planlanan 100 projesini sunum yaparak açıkladı

Cumhur İttifakı Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, Sultanbeyli Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde proje tanıtım programında 100 projesini açıkladı. Projeler arasında kentsel dönüşümden gençlik çalışmalarına, alt ve üstyapıdan dijital dönüşüme, üniversite projesinden doğa çalışmalarına tüm projeler anlatıldı. Program, Şehitler için saygı duruşu, İstiklal marşı ve ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Yoğun katılımın olduğu salonda Tombaş, yeni dönemde planlanan 100 projesini sunum yaparak açıkladı. Tanıtım programına, AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, ilçe başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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“Halkıma, vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum”

Vatandaşların ilgisine teşekkür eden Ali Tombaş, “Benim için çok heyecanlı bir gündü. Halkıma, vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Salonlara sığmadılar, ciddi bir teveccüh var. Uzun zamandır siyaset yapıyorum ve teşkilatta görev yapıyorum. Birçok insanımıza dokunduk, birçok insanımızın problemini çözdük. Derneklerde, çarşıda ve pazarda insanlar bize ismimizle hitap ediyor. Çünkü aramızda bir hukuk olmuşmuş, onu da bugün gördük. Biz projelerimizi hazırlarken özellikle vatandaşlarımız bizden ne bekliyor o soruları aldık. 15 mahallemizde, merkezimizde halkımız bizden ne bekliyor onu aldık” dedi.

“Sultanbeyli her zaman isminden de söz ettirecek”

Tombaş, “İnşallah, Sultanbeyli önümüzdeki dönemde göreve başladığımızda gerçekten İstanbul’da bir marka olacak. Sanat, kültür, eğitim ve spor alanlarında gençlerin geleceğe hazırlandığı bir ilçe olacak. Sultanbeyli her zaman isminden de söz ettirecek” sözlerini kullandı.

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“Gerçekten gençler olarak buna ihtiyacımız vardı”

Aday tanıtım programına katılan öğrenci Şeyma Nur, “Başkanımız, gençlere yönelik çok güzel projeler sundu. Gerçekten gençler olarak buna ihtiyacımız vardı, çok mutlu olduk, sevindik” dedi.

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