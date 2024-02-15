AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş'a Sultanbeylili kadınlardan büyük destek

Ali Tombaş, kadınların yoğun ilgi gösterdiği programda yaptığı konuşmada, “Sizlere hizmet edecek olmanın heyecanını yüreğimde taşıyorum. Bu ilçede yetişen birisi olarak sizlerin beklentilerini biliyorum. Sultanbeyli’mize değer katacak projelerin neler olduğunun farkındayım. Hazırız, inançlıyız. Evimiz Sultanbeyli’mizi en güzel noktalara taşımaya kararlıyız. İlçemize değer katacak, her yaştan vatandaşımıza hitap eden projelerimiz hazır. Yakın zamanda sizlerle paylaşacağız. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şehrimizi kalkındırmak için ak kadrolarımızla gece gündüz demeden çalışacağız. Vizyon eserlerimizi ivedilikle hizmete alacağız. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sn. Murat Kurum’un öncülüğünde de inşallah hem İstanbul’umuz hem de Sultanbeyli’miz birçok mega eser kazanacak.” dedi

SULTANBEYİ'DE KADIN EMEĞİ DEĞERE DÖNÜŞECEK

Kadınlara yönelik birçok önemli projeyi hayata geçireceğini ifade eden Ali Tombaş, “Toplumumuzun her yerinde var olan kadınlarla çok daha güçlüyüz. Bizler bu şehri gençlerimizle, kadınlarımızla, 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızla en güzel noktalara taşıma arzusundayız. Bugün bu salonda davetimize icabet ederek yoğun ilgi gösteren tüm hanımefendilere teşekkür ediyorum. Sizlerin güçlü destekleriyle yerel seçimlerde inşallah Sultanbeyli’mizi yine AK Parti’mizin kalesi yapacağız. Sultanbeyli’mize eser ve hizmet belediyeciliği vizyonuyla hizmet edeceğiz. Projelerimiz ile ilçemizde kadın istihdamını artıracağız. Kurslarımız ve eğitimlerimizle sizlerin yeteneklerinizi geliştirmenize katkı sunacağız. İlçemizde güzel vakitler geçirebileceğiniz yaşam alanlarınızı artıracak, yemyeşil projeleri Sultanbeyli’mize kazandıracağız. Bugün yoğun ilgi göstererek bizlerle buluşmaya gelen tüm hanımefendilere şükranlarımı sunuyorum. Daha güzel Sultanbeyli’yi kadın emeğiyle inşa edeceğiz” dedi.

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