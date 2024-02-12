Sultanbeyli'de her kesimin desteğini alan Ali Tombaş gençlerinde desteğini aldı

AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ederek gençlerle bir araya geldi.

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Sultanbeyli'de her kesimin desteğini alan Ali Tombaş gençlerinde desteğini aldı

AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, Sultanbeyli’de vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Gittiği her programda 7’den 70’e tüm vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Tombaş, şimdi de gençlerle bir araya geldi.

Tercihlerinin eser ve hizmet siyasetinden yana olduğunu dile getiren gençler, Ali Tombaş’tan oldukça umutlu.

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"SULTANBEYLİMİZİN YARINLARI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, yakın zamanda açıklayacağı Gençlik Projelerini, gençlerin çok beğeneceğini ifade etti. Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde, “Sultanbeyli’mizin daha güzel yarınları için çalışmaya devam ediyor, her vatandaşımızın kapısını çalıyoruz. Toplumumuzun her bir ferdi bizim için çok kıymetli. Bu sebepten herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışıyla ilçemizin her noktasına ulaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti’mizin eser ve hizmet siyasetiyle ilçemize hizmet etmeye hazırız” dedi.
“Daha yaşanabilir Sultanbeyli’yi gençlerimizle inşa edeceğiz”

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"GENÇLERİMİZ HİÇ ŞÜPHESİZ GELECEĞİMİZ"

Gençlerle samimi bir ortamda bir araya gelen Tombaş, “Gençlerimiz hiç şüphesiz geleceğimiz. Onların enerjisi ile yarınları bugünden inşa ediyoruz. Bugün gençlerimizin sohbetlerine ve gönüllerine misafir olduk, talep ve beklentilerini dinledik. Onlara umut olmayı ve yarınlarını şekillendirmelerine katkı sunmayı kendimize bir vazife edindik. Bizler göreve geldiğimiz andan itibaren hizmete alacağımız her projemizde gençlerimizi merkeze alacağız. Yakın zamanda açıklayacağımız projelerimizde gençlik projelerimiz özellikle dikkat çekiyor. Gençlerimize kendilerini geliştirebilecekleri, değerlerimizin ve bilimin ışığında güzel ortamlar sunacağız. Ayrıca sanattan spora, kültürden çeşitli aktivitelere birçok projemiz var. Gençlerimizin bu projelerini çok beğeneceğine inanıyorum. Samimi muhabbetleri, enerjileri ve ilgileri için tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah daha yaşanabilir Sultanbeyli’mizi, çalışma azmimizin kaynağı gençlerimiz ile inşa edeceğiz” dedi.

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