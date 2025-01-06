AK Partili Osman Gökçek'ten tabutlu kefenli ceset torbalı basın toplantısı: "Ankara'da vurgunun adı ölüm"

Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı konuşma ve düzenlediği basın toplantıları ile gündem oluşturan AK Parti Ankara milletvekili Osman Gökçek'ten yine çok ses getirecek tabutlu kefenli ceset torbalı basın toplantısı ile gündem oldu.

OSMAN GÖKÇEK MECLİSTEKİ BASIN TOPLANTIYLA GÜNDEM OLDU

Fahiş konser ücretleriyle tartışılan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu kez de kefen ve ceset torbası ihalesi üzerinden vurgun iddiasıyla gündemde.

Gökçek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABB'nin konser harcamalarının ardından yeni bir "vurgun ve skandalla" gündeme geldiğini belirtti.

ANKARA'DA VURGUNUN ADI ÖLÜM

Depremden 35 gün sonra 80 milyon liralık kefen ve ceset torbaları

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından ABB'nin cenaze torbası ve kefen alımına ilişkin ihaleye çıktığını ifade eden Gökçek, "Depremden 11 gün sonra ihaleye çıktılar. 21-B acil eylem alımıyla yapıldı bu ihale. 11 Mart 2023 tarihinde mallar teslim edilmek üzere ihlale sonlandı. Deprem oldu, 35 gün geçti, Ankara Büyükşehir Belediyesi 80 milyonluk alımla kefen takımı ve ceset torbaları aldı. 35 gün geçmesine rağmen o bölgedeki hangi vatandaşımıza kullandılar?" diye konuştu.

Haberin Devamı

BU CESED TORBALARI NERDE

Aynı dönemde Üsküdar Devlet Hastanesinin tanesi 259 liradan 30 kefen takımı aldığına dikkati çeken Gökçek, "Üsküdar Devlet Hastanesi tanesi 57 liradan ceset torbası satın alıyor. Bu hesaptan gittiğimizde elimizde 1 milyon 250 bin adet ceset torbası olması gerekiyor. Bu ceset torbaları nerede? Bu ihale içinde kefenden kaç tane satın aldıkları, ceset torbasından kaç tane aldıklarını da bilmiyoruz. Bu işin iki tarafında sıkıntı var. Vatandaşımız elindeki bileziğini gönderirken, insanlar soğukta gidip o bölgede yatıp, insanların yarasını sarmaya çalışırken, bunlar kefenleri, ceset torbalarını parayla doldurdular." ifadelerini kullandı.

BU İHALEYİ ALAN FİRMA İNŞAAT FİRMASI

Bu ihaleyi alan firmanın inşaat firması olduğunu, şirketin şimdiye kadar sadece cenazeye ilişkin 2 iş yaptığını, bunların da ABB'ye olduğunu belirten Gökçek, "Her gün bize gelip depremle alakalı konularda konuşan CHP'lilere sesleniyorum, Mansur Yavaş'ın yaptığı bu vurgun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu nereye konumlandırıyorsunuz?" diye sordu.

ABB'nin diğer belediyelere kıyasla kefen ve tabut alımlarında birim fiyatlar üzerinden çok fazla para ödediğini dile getiren Gökçek, 2020, 2022 ve 2024'te yapılan ihalelerde 15 milyon lirayı bulan yolsuzluklar yapıldığını ileri sürdü.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, ihaleleri konuyla alakası olmayan şirketlere verdiğini belirten Gökçek, şunları söyledi:

BU PARALAR KİMİN CEBİNE GİTTİ

"Bu paralar kimin cebine gitti? Ankaralı hemşehrilerimin bu paraları kime peşkeş çekiliyor? Bu kişilerin mutlaka ortaya çıkması lazım. Bunların hepsini savcılığımıza teslim edeceğim. Tüm verileriyle, kişileriyle araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Mahsur Yavaş yıllardır bu işleri yapıyor, bu konuyla alakalı neden bu adamın üzerine gidilmiyor? Acaba Ankara'da da bu konuyla alakalı kendisini koruyan bir çete mi var? Sayın Mahsur Yavaş, pandemi döneminde, konserde, tabutlarda, ceset torbalarında, kefen işlerinde yaptığın vurgun ortada. İnsanlar ağlarken, enkaz altından çığlıklar gelirken, hepimiz Türkiye olarak yekvücut olmuşken bu yapmış olduğunuz ihaledeki ceset torbaları, kefenler nerede? Bunların arasındaki fiyat farkları kimin cebine gitti?"

Gökçek, basın toplantısına, "Ankara'da vurgunun adı ölüm" yazılı pankart ile çıkarken, salona tabut, kefen takımı ve cenaze torbası getirdi.

Muhabir:Ahmet Buğra Olaç

Yavuz Ağıralioğlu: Yanlış bir muhataplık Öcalan, Kürtlerin temsilcisi değildir

MHP'li Feti Yıldız, Abdullah Öcalan'ın nasıl serbest bırakılacağını açıkladı! "Genel affa gerek kalmadan bu formülle çıkarılacak"

Abdülkadir Selvi yazdı! PKK/YPG silah bırakma karşılığında Suriye'nin yeni yönetiminden istediklerinin detayları ortaya çıktı!