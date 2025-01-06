Abdülkadir Selvi yazdı! PKK/YPG silah bırakma karşılığında Suriye'nin yeni yönetiminden istediklerinin detayları ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörün sonu gelmiştir, ya silahları gömecekler yada silahları ile beraber gömülecekler, üçüncü bir yol yoktur" net mesajlar vermişti.

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından merak edilen "PKK-YPG’ye yönelik operasyonlar neden durdu?" sorusunu gazeteci Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında açıkladı. Bir süreliğine askeri operasyonların yerini arka kapı diplomasisine bıraktığını söyleyen Selvi, Suriye yönetiminin Türkiye ile birlikte oluşturduğu yeni bir konsept olduğunu belirterek konsepti şu sözlerle ifade etti;

PKK/YPG'NİN SİLAH BIRAKMA KARŞILIĞINDA İSTEDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yeni Suriye yönetimi, silahlı gruplara silah bırakma çağrısı yaptı. Suriye toprakları üzerinde terör örgütlerine yer olmadığı açıklandı. Resmi bir Suriye ordusunun olacağı, silah bırakan grupların bunun içinde yer alacağı açıklandı. Silahlı gruplar yeni Suriye yönetimi ile anlaşmaya vardı. Silah bırakacaklarını açıkladılar.

Ama içlerinde PKK-YPG yoktu. Çünkü PKK-YPG onlardan ayrı hareket ediyor. Onlar, Esed rejimine karşı savaşan gruplardı. PKK-YPG ise Esed rejimi ile işbirliği yapıyordu. Ama yeni Suriye yönetiminin Suriye toprakları üzerindeki silahlı grupların silahlarını bırakma kararı onları da kapsıyordu.

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NEDEN OPERASYON YAPILMIYOR SORUSUNUN CEVABI

Türkiye, Münbiç ve Tel Rıfat’tan sonra aynı hızla Ayn el-Arab ve Kamışlı’ya neden operasyon yapmadı sorusunu cevaplayan Selvi, Türkiye'nin köklü bir planı uygulamaya koyduğunu YPG'nin sadece bölgeden değil, Suriye'nin tamamından çıkarma stratejisi izlediğini söyledi. ABD'nin Türkiye'yi oyalamaya çalışması ve PKK/YPG'nin silah bırakmaması durumunda ise çözümün masada olduğunu belirten Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahları ile birlikte toprağa gömülecekler. Üçüncü bir yol yoktur” sözlerini hatırlattı.

Suriye'nin yeni yönetimi ile PKK/YPG arasında 2 görüşme yapıldığını söyleyen Selvi, PKK-YPG’nin silah bırakma karşılığında resmi Suriye ordusunda bir tümen ya da kolordu istediğini ve petrol gelirlerini yüzde 50 yüzde 50 paylaşmayı teklif ettiğini ifade etti. Suriye yönetiminin cevabını da satırlarına ekleyen Selvi, şartların müzakere dahi edilmediğini PKK/YPG'ye sadece silah bırakma şartı koşulduğunu belirtti.

Selvi Suriye yönetiminin şartlarının şu şekilde olduğunu söyledi;

PKK-YPG silah bırakacak. PKK-YPG içinde Suriyeli olmayanlar ülkeyi terk edecek. Sayıları 20 kişi olduğu söylenen PKK-YPG’nin yönetim kademesi, başta Almanya olmak üzere İsviçre ya da Belçika’ya gidecek.

PKK-YPG’de görev almış ama suça bulaşmamış olanlar ise yerel güvenlik güçleri olarak istihdam edilecek.

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