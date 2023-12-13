AK Parti Pendik Belediye Başkan Aday Adayı Süleyman Pergel: Pendik için yetmez, daha iyisini yapacağız

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde geri sayım devam ederken, partiler adaylarını belirlemek için çalışmalarını son sürat sürdürüyor.

Bu kapsamda da geçtiğimiz günlerde AK Parti'de belediye başkan adaylarını belirlemedeki en önemli süreçlerden biri olan aday adaylık için başvuru süreci 22 Kasım'da sona erdi.

Pendik'te resmi olarak 7 aday olduğu biliniyor. Aday adaylığı açıklayan bir isimde Pendik siyasetinin yakından tanıdığı Süleyman Pergel...

Pergel, belediyecilik tecrübesi olan Harita ve Kadastro Mühendisliğinin yanı sıra İnşaat Mühendisi kimliği olan donanımlı güçlü bir siyasetçi.

Kentte de oldukça geniş bir kesim tarafından tanınan Süleyman Pergel, Bölge Gündem Haber'e özel bir röportaj gerçekleştirerek neden aday olduğunu, partisi tarafından aday gösterilmesi ve seçilmesi durumunda ne gibi hizmetler yapacağını sorduk...

İşte Süleyman Pergel'in Bölge Gündem'e özel samimi cevapları...

Neden aday adayı oldunuz?

Bireyin toplum tarafından kuşatılarak “yok” edilmeye çalışıldığı dönemlerde, insanı-aileyi ve toplum dengesini korumak, düzenlemek iddiasıyla ve çabasıyla insanı merkeze alarak siyaset yapan bir liderin yol arkadaşlığını yapıyoruz. İnandığımız değerler uğruna mücadele zemini bulduğum siyasi harekette, geçmişte mücadele veren bedel ödeyen ve şimdi ki yol ve dava arkadaşlarımızın yüklendiği sorumluluğu paylaşmak, tabiri caizse yük almak her bir teşkilat mensubumuzun vazifesidir.

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Siyaset ulvi değerler uğruna yapılırsa kazançlı çıkılacak bir görevdir. Biz de siyasi hayatımızda ilk günden bu güne bu anlayışla hizmet ettik ve etmeye devam ediyoruz. Hizmet yarışı bizim inancımızın ve örfümüzün tavsiye ettiği bir davranıştır.

Biz de bu yarışta eğitimimizle, birikimimizle ve tecrübelerimizle daha iyi işler yapacağımızı ve toplumun geniş katmanlarını harekete geçirerek partimizin oyunu daha fazla arttıracağımızı düşünerek göreve talip olduk.

Aday gösterilir ve belediye başkanı seçilirseniz Pendik’i nasıl bir belediye yönetimi anlayışı ile yönetmeyi düşünüyorsunuz?

Dürüst ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla ve düzenli aralıklarla denetime açık, çözüm odaklı, katılımcı, sürdürülebilir Kaynaklarımızı israf etmeden; düşünen, sorgulayan anlayışla her hamlesi ve yatırımı Pendiklinin hayatına dokunan reel projelerle daha efektif bir tarzda Şehrin sıkıntılarını önceden tespit etmeye çalışan, sahada gördüklerine ivedi çözüm üreten. Kısa süreliğine de olsa vakit ayıran, aradığında bulunan, derdini paylaşabileceği, ulaşılabilir olmak.

Projesini oluştururken Pendikliyle paylaşan, bölge halkının fikrini alan, katılımcı olan. Yasaları ve mevzuatı vatandaş lehine yorumlayan, zorlaştırmayıp kolaylaştıran.. Ben bilirim, ben yaparım egosu olmayan, karşısındakini dinleyen, istişare etmeyi bilen, Hizmet eden personeliyle, hizmet alacak olan halkımız ile hep birlikte, yüzü daha çok gülen, daha da gönülden bir hizmet anlayışla, Her türlü fikre, görüş ve düşünceye; vatandaşlar ile çalışanlarına saygısı olan. Yani, Hep birlikte DAHA İYİ Pendik için çalışacağız…

Pendik ve genel aday adaylık siyasi süreci değerlendirir misiniz?

Pendik; dünyanın başkenti İstanbul'umuzun en güzel ilçelerindendir. Doğal ve coğrafik olanakları, yapılan makro yatırımlar ilçemizi cazibe ve çekim merkezi haline getirmiştir. Bu durum Pendik’in nüfusunu kısa zamanda arttırarak 750.000’u geçmiştir. Bu artışa rağmen 4192 kişi/km² gibi düşük nüfus yoğunluğu ile İstanbul'umuzun 3. büyük Türkiye’nin 6. büyük ilçesi konumuna gelmiştir.

Pendik; yüzde 36'sı genç ve yüzde 54'ü orta yaşlı nüfusu ile İstanbul ortalamasının üzerinde ve dinamik enerjik bir ilçedir. İlçemizde yaşayan insanımızın 3,29 hane halkı ortalaması ile yüzde 49'u evli olmakla birlikte Pendik'te yaşayan insanlarımızın yüzde 48'inin geliri A+B düzeyindedir.

Potansiyelin yüksek olması, toplumun çağı yakalama ve günceli yaşama arzusunu arttırmaktadır. Bu durum şehrin fırsat ve olanaklarının çok iyi değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu şehri yönetmeye talip olmanın ne demek olduğunu farkındayız. Bu kadar büyük bir şehri yönetme görevine ancak sorumluluğunun bilincinde olan büyük Ak Parti camiamızın ve halkımızın içinden çıkan eğitimli, samimi, çalışkan ekiple talip olunabilirdi, öyle de oldu…

Aday olursanız nasıl bir seçim çalışması yapmayı planlıyorsunuz?

Aday Adayı olduğumuzda mottomuz #HepBirlikteDahaİyiye oldu. Bunun sebebi, “birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır” düsturuna uygun davranmak bu uğurda samimi olarak gayret etmek istiyoruz. Bunun için bugüne kadar teşkilatımızda görev alan, görevden ayrılan ve ya görev almak isteyen vatandaşlarımızla; ez cümle bütün dostlarımız ile birlikte çalışacağız. Kısaca Pendikliler ile Pendik için çalışıp bu güne kadar yapılanların daha iyisini yapacağız.

Pendik, 750 bin nüfusu yaklaşık 550 bin seçmeni olan büyük bir ilçedir. Pendik Ak Parti ailesi olarak muhtemelen yakın zamanda yapılan üyelerle artış sağlanmıştır ancak hatırladığım 120 bin civarındayız. Bu sayılar bize sahada nasıl çalışma yapmamız gerektiğini de göstermektedir. Siyasi organizasyonumuz olan Genel Merkez’den Sandık Müşahidimize ve üyeye kadar yapılanma modelimiz olan teşkilatımız içindeki iletişimimizi; güven, sadakat ve liyakat esasıyla samimiyet içinde tekrar ihya ve inşa edeceğiz.

Takdir edersiniz ki 22 yıllık siyasi iktidar süresince görev yapan arkadaşların bir kısmında bir takım yorgunluklar, dargınlıklar ve yılgınlıklar meydana gelebilmektedir. En kısa sürede dostların duasını ve desteğini, kırgınların, dargınların gönlünü kazanarak, her arkadaşımızın önemli ve değerli olduğu bilinci ile kim nerede nasıl faydalı olur istişareleri ile seçim çalışmalarına başlayacağız.

Pendik’in en önemli sorunu sizce nedir?

Hiç şüphesiz depremdir. 17 Ağustos 1999 ve yakın zamanda yaşadığımız 50 binden fazla insanımızın kaybettiğimiz "Yüzyılın Felaketi" olan 6 Şubat Depremi de bu sorunun ne kadar acil ele alınması gerektiğini göstermiştir. Nitekim 6 Aralık 2023 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, “Kentsel dönüşüm konusu Türkiye için tartışmasız bir beka meselesidir. Hepsinden önemlisi bu konu siyaset üstü, siyasi partiler üstü bir konudur” dedi. Kentsel Dönüşüm vizyonumuz; Merkezi Hükümetimiz ile Yeniden İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Ak Parti’nin kazanmasıyla birlikte Pendik’te işbirliği içinde çok başarılı projelere imza atacağımıza inanıyorum.

Pendik için en öncelikli ve en önemli projeleriniz nelerdir?

Hiç şüphesiz “Kentsel Dönüşüm ”dür. İlk önce bu konuyu çözmek zorundayız. Dönüşen ve gelişen Pendik’te artan şehir yaşamın güvenliği ve konforu şehrimizin cazibe merkezi özelliğini arttıracaktır.

İBB ve Pendik Belediyesi'nden aldığımız verilere göre; Pendik'te toplam 47.856 adet yapı bulunmaktadır. 2000 yılı ve sonrası ruhsatlı yapı sayısı 11.547 adettir. 36.309 adet yapı ise 2000 yılı öncesine aittir.

Pendik'te toplam mesken sayısı 300.562 adettir. Bunun 2000 yılı ve sonrası Mesken Bağımsız bölüm sayısı 156.889 adettir. 2000 yılı öncesi Mesken Bağımsız bölüm sayısı 143.673 adettir.

Bu veriler ışığında, TBDY Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğimize uygun olmayan yapı sayısının 36.309, bağımsız bölüm sayısının 143.673 olduğunu görüyoruz. Allah korusun olası bir Marmara Depremi’nde büyük bir sorunla yüzleşmek zorunda kalacağımız ortadadır.

Bu tablo bize bir an önce acil eylem planı dâhilinde; Belediyemiz öncülüğünde, vatandaşımız ile iş birliğini azami arttırılarak, özellikle muhtarlıkların da ikna süreçlerinde daha aktif olduğu, müteahhidi ile bütün paydaşlarının olduğu adeta bir seferberlik halinde dönüşümü başlatmak gerekmektedir. Pendik’te 143.673 konutu acil dönüştürmemiz gerekmektedir.

İlçemizin görece düşük yoğunluğu ve ekonomik değerinin yüksekliği dönüşüm için fırsatlar ve kolaylıklar sağlamaktadır. 6.12.2023 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nda alınan kararla Binaların Kentsel Dönüşüme dâhil edilmesi salt çoğunluğa bağlandı.

Yeni kanunla kentsel dönüşüm konusunda yapılan değişiklikler şunlardır: Daha önce çok daha yüksek çoğunluk gerektiren çok sayıda bağımsız birime sahip binaların kentsel dönüşüme dâhil edilmesi salt çoğunluğa bağlandı. Yani bir binada oturanların yüzde 50’sinden 1 fazlası onay verdiği zaman kentsel dönüşüm ve inşaat ruhsatı alınabilmesi mümkün hâle getirildi. İmar planlarının ilan-askı ve itiraz süreçleri kısaltıldı. Tebligatların yapıların kapısına asılabilmesi, elektronik devlet üzerinden bildirilebilmesi ve muhtarlıklarda ilan edilebilmesiyle süreç hızlandırıldı.

Deprem riskinin en çok hissedildiği yerlerin başında gelen İstanbul’daki kentsel dönüşüm projeleri için yarısı bizden kampanyasının uygulanabilmesi amacıyla yasaya mali yardım hükmü de eklendi. Diğer şehirlerimizin her biri için de oranın şartlarına, ihtiyaçlarına, beklentilerine uygun özgün modeller geliştirilmesine imkân tanındı. Anlaşmazlıkların çözümü için arabuluculuk sisteminin devreye alınmasından, ihtisas mahkemelerine kadar çeşitli mekanizmalar getirildi. Dönüşüm alanlarında imar planlarının yeni kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca onaylanması zorunluluğu getirilerek istismarların ve gecikmelerin önüne geçilmesi hedeflendi. Hak sahibinin borcunu ödeyememesi hâlinde dönüşen konut borcu nispetinde Hazine’ye teshil edilmesi ve yine hak sahibine ömür boyu ücretsiz tahsisine imkân verildi.

Yerleşime uygun olmayan bütün bu alanların riskli alan olarak belirlenmesi ve bu alanlarda yapılaşmaya izin verilmemesi temin edildi. Kentsel dönüşüm projelerine kamu desteği için kaynak sağlayacak yöntemler geliştirildi. Yapılan tüm bu düzenlemelerin amacı kentsel dönüşümü hızlandırarak milletin ve şehirlerimizin can ve mal güvenliğini sağlamaktır.

Sağlanan bu yasal kolaylıklar ile vatandaşlarımızla görüşüp bir an önce kentsel dönüşüm karar süreçlerini hızlandıracağız. Belediye olarak biz de ruhsat süreçlerini hızlandırmak suretiyle güvenli konutlarda, konforlu şehir yaşamına en kısa zamanda ulaşacağız.

Hep birlikte DAHA İYİ Pendik için çalışacağız…

Süleyman Pergel: Gönülleri kazanacak hizmetler üreteceğiz

Süleyman Pergel, AK Parti Pendik Belediye Başkan A. Adayı Başvurusunu Yaptı

Süleyman Pergel kimdir?

1973 yılında İstanbul’da doğdum. Aslen Trabzonluyum. 1998 yılında Pendik’te Mühendislik Müşavirlik ve İnşaat alanlarında hizmet veren şirketin kurucu ortağıyım. Müteahhitlik ve Kentsel Dönüşüm konusunda danışmanlık yapıyorum. Kurumsal firmalara yatırım danışmanlığı hizmeti veriyoruz. 2021 yılından beri TKGM’den Lisans Belgesi alarak İstanbul ili sorumluluk alanında Lisanslı Harita Kadastro Bürosunu yönetiyorum. Pendik İlçesi Doğu mahallesinde ikamet ediyorum. Evli ve 3 çocuk babasıyım.

Eğitim Hayatı

Yıldız Teknik Üniversitesi - Harita ve Kadastro Mühendisliği -1998

Kocaeli Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği -2014

Anadolu Üniversitesi - Sosyoloji -2022

Siyasi Hayatım

Üniversite yıllarında YTÜ’de öğrenci çalışmalarında aktif rol aldım.

Fazilet Partisi’nde Mahalle Başkanlığı, İlçe Yönetim Kurulu ve İlçe Başkan Yardımcılığı

Görevlerinde bulundum.

Saadet Partisi’nde İlçe Başkan Yardımcılıkları, SKM başkanlığı görevlerinde bulundum.

Has Parti Kurucu İlçe Başkanlığı yaptı ve 2010 yılında kongre ile tekrar İlçe Başkanı seçildim.

Ak Parti-Has Parti bütünleşmesi ile 2011 yılında Ak Parti’ye katıldım.

2014 Yerel seçimlerinde Ak Parti Pendik Belediyesi Belediye Meclis Üyeliği

2014 Pendik Belediyesi Başkan Yardımcılığı

2019 Yerel Seçimlerinde Pendik Belediye Başkan Aday Adayı oldum.

Üyesi Olduğum ve Görev Aldığım STK’lar