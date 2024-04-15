AK Parti İBB Grup Başkan vekili Zeynel Abidin Okur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, mesleği nedir? Biyografisi

AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinden sonra muhalefet olarak devam edeceği İBB meclisinde Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun yerine eski Beşiktaş Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Göksu'nun yeni dönemde grup başkan vekili olduğu açıklandı. Peki! AK Parti İBB Grup Başkan vekili Zeynel Abidin Okur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, mesleği nedir? İşte Zeynel Abidin Okul'un biyografisi.

ZEYNEL ABİDİN OKUL KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Zeynel Abidin Okul, 1968 yılında İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'nde dünyaya geldi. Cumhuriyetin Kuruluşuna şahitlik eden bir ailenin 4. kuşak temsilcisi'dir. Ailesi 1936 senesinde Beşiktaş'ın Ortaköy semtine yerleşmiştir. Zeynel Abidin Okul, lisanslı yüzücü ve ilerleyen yıllarda yelken sporu yapmıştır.

İlköğretim ve Ortaokul tahsilini Ortaköy'de tamamlamış ardından Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden İnşaat Mühendisi olarak tamamladı. Daha sonra Amerika'da Dil Eğitimi almıştır.

Askerliğini Tatvan'da Asteğmen olarak yapan Okul, döndüğünde özel sektör de iş hayatına girdi. Eğitimini tamamladığı alan üzerine çalışmalarını sürdürdü. 1998 senesinde kurduğu, İnşaat ve Dış Ticaret alanında faaliyet göstermekte olan firmasında, Yönetim Kurulu Başkanı olarak ticari hayatını sürdürüyor. Zeynel Abidin Okul, farklı sivil toplum kuruluşların yönetimlerinde görevler üstlenmiş, aktif olarak halen üstlenmeye de devam etmektedir. Fiziksel Engelliler Vakfı Başkanı | AK Parti Fatih & İBB Meclis Üyesi'dir. Zeynel Okul, Adalet ve Kalkınma Partisi Beşiktaş İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. En son AK Parti Grubu İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi iken AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Başkanveli adayı gösterilmiştir. CHP tarafından ise Nazife Figen Karahan aday gösterilmiş, Zeynel Okul 160 oy alarak İBB Meclisi 1. Başkanvekili seçilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, Nazife Figen Karahan ise 94 oy almıştır. Zeynel Abidin Okul iyi derecede İngilizce bilmekte, evli ve 3 çocuk babası'dır. Zeynel Abidin Okul, İBB Meclis Birinci Başkan Vekili görevindedir.