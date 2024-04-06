Bakan Mehmet Şimşek yol haritasını belirledi. Ajandasında 4 kritik madde var

Ekonominin başına geçtiği günden beri enflasyon ile çok ciddi mücadele veren ve zaman zaman da tepki çeken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yol haritasını belirledi. Bayram sonrası 5 düzenleme masaya geliyor. hedefi tek haneli enflasyon olacak

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Bakan Mehmet Şimşek yol haritasını belirledi. Ajandasında 4 kritik madde var

31 Mart yerel seçimler sonrası ekonomi ile ilgili yeni hamlelerin geleceği bekleniyordu. Ramazan Bayramı sonrası gözler TBMM'ye gelecek düzenlemelere çevrildi. Bayram sonrası meclsi ekonomi gündemiyle yoğun geçecek. Sabah'ın haberine göre hükümetin ilk hedefi tek haneli enflasyon olacak. Bu nedenle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yol haritasını belirledi. Bayram sonrası 5 düzenleme masaya gelecek.

TEK HEDEF KALICI REFAH

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı refah artışının olmazsa olmazını tek haneli enflasyon olarak belirledi. 'İşçinin, emeklinin ve memurun ücretlerine yapılacak zamlarla alım gücü artsa bile bunun enflasyon karşısında erimesi nedeniyle refah artışı gerçekleşemez' bilinciyle hareket eden Bakan Şimşek'in ajandasında 4 kritik madde var:

Bakan Mehmet Şimşek yol haritasını belirledi. Ajandasında 4 kritik madde var

BAKAN ŞİMŞEK'İN AJANDASINDA 4 KRİTİK MADDE VAR

1-Öngörülebilir ücret artışlarıyla milyonların alım gücü artacak. Temmuz ayında emekli ve memur zammı, Aralık ayında da yeni asgari ücret belirlenecek

2-Sıkı para politikası ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonun beli kırılacak ve artan alım gücü korunacak. Böylece kalıcı refah artışının temelleri atılmış olacak

3-Sürdürülebilir ekonomik büyüme için ihracat teşvik mekanizmalarının güçlendirilerek Türkiye'nin pazar payı genişleyecek

4-Kamuda harcama kontrolü yaparak tasarruf ön planda olacak.

MECLİS’İN GÜNDEMİNE GELECEK 5 DÜZENLEME İSE ŞÖYLE

1-Kripto para yasasında sona gelindi. Meclis'teki ilk yasal düzenlemelerden biri olacak.

2-Meclis'te enerji ve turist rehberliği alanlarında iki yasa teklifi masada olacak.

3-Vergi istisnaları ve indirim oranları masaya yatırılacak.

4-Yüzde 25 kira artışı sınırının kaldırılması değerlendirilecek.

5-Kayıtdışılıkla mücadele kapsamında bundan sonraki tüm kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerine taşınması masada bulunuyor.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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