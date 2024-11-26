Aile hekimliğinde sistem değişiyor! Artık ücret ödemek zorundasınız

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapmayı amaçlayan bir yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Kanun teklifinde ayrıca aile hekimlerine ilişkin düzenlemeler vardı. Yabancılara sunulan aile hekimliği hizmetleri, mesai dışında sunulan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile özel amaçlı raporlardan bakanlıkça belirlenenler hariç olmak üzere Aile Hekimliği Kanunu'ndaki değişiklikle ücretsiz olacaktır.

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Aile hekimliği hizmetleri, acil durumlar dışında haftada kırk saatten az olmamak kaydıyla, ilgili aile hekiminin talebi ve o yerin sağlık idaresince onaylanan çalışma saatleri içinde yerine getirilecektir.

İl sağlık müdürlüklerinin döner sermaye işletmelerinde, bakanlıkça tarifeleri belirlenen hizmetlerden elde edilen gelirler bu amaçla açılacak olan hesaba aktarılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine, bu hesapta toplanan gelirlerin, sağlık hizmeti sunumu için harcanma standartları, aile sağlığı merkezlerinde kullanılması da dahil olmak üzere aile hekimine ve aile sağlığı çalışanına dağıtılabilecek miktarlar ve dağıtım ve harcamaya ilişkin diğer usul ve esaslar bakanlıkça belirlenecektir.



SGK, bankaların, sigorta ve reasürans şirketlerinin, ticaret odalarının, sanayi odalarının, borsaların ve bunların personeli için oluşturdukları sandıklarla veri paylaşabilir.