  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. Aile hekimliğinde sistem değişiyor! Artık ücret ödemek zorundasınız

Aile hekimliğinde sistem değişiyor! Artık ücret ödemek zorundasınız

Aile hekimlerine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin detayları açıklandı. Aile hekimleri, mesai dışında hastalara ücretli olarak hizmet verebilecek. Hastaneye gitmeden aile hekimine gitmesi durumunda katkı payı ödenecektir. Yabancı uyruklulara birinci basamak sağlık hizmetleri ödeme gerektirecektir. Aile hekimlerinden alınan bazı raporlar için de ücret alınacak.

Aile hekimliğinde sistem değişiyor! Artık ücret ödemek zorundasınız
Yayınlanma:

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapmayı amaçlayan bir yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Kanun teklifinde ayrıca aile hekimlerine ilişkin düzenlemeler vardı. Yabancılara sunulan aile hekimliği hizmetleri, mesai dışında sunulan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile özel amaçlı raporlardan bakanlıkça belirlenenler hariç olmak üzere Aile Hekimliği Kanunu'ndaki değişiklikle ücretsiz olacaktır.

Malatya depremle sarsıldı! Akşam halk sokaklara çıktıMalatya depremle sarsıldı! Akşam halk sokaklara çıktı

GSS borcu olana müjde! O borçlar siliniyorGSS borcu olana müjde! O borçlar siliniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan dava açmıştı! Kılıçdaroğlu'nun avukatından flaş yolsuzluk açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan dava açmıştı! Kılıçdaroğlu'nun avukatından flaş yolsuzluk açıklaması

Aile hekimliği hizmetleri, acil durumlar dışında haftada kırk saatten az olmamak kaydıyla, ilgili aile hekiminin talebi ve o yerin sağlık idaresince onaylanan çalışma saatleri içinde yerine getirilecektir.

İl sağlık müdürlüklerinin döner sermaye işletmelerinde, bakanlıkça tarifeleri belirlenen hizmetlerden elde edilen gelirler bu amaçla açılacak olan hesaba aktarılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine, bu hesapta toplanan gelirlerin, sağlık hizmeti sunumu için harcanma standartları, aile sağlığı merkezlerinde kullanılması da dahil olmak üzere aile hekimine ve aile sağlığı çalışanına dağıtılabilecek miktarlar ve dağıtım ve harcamaya ilişkin diğer usul ve esaslar bakanlıkça belirlenecektir.

SGK, bankaların, sigorta ve reasürans şirketlerinin, ticaret odalarının, sanayi odalarının, borsaların ve bunların personeli için oluşturdukları sandıklarla veri paylaşabilir.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Sağlık
Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek
Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek
Her gün sadece 1 avuç yiyin! Kuruyemiş o riski ortadan kaldırıyor
Her gün sadece 1 avuç yiyin! Kuruyemiş o riski ortadan kaldırıyor
Sağlık'ta yeni yönetmelik geliyor! Aile Hekimleri ilaç yazabilecek mi?
Sağlık'ta yeni yönetmelik geliyor! Aile Hekimleri ilaç yazabilecek mi?
Dubai çikolatasında büyük tehlike! Bu şekildeyse sakın ağzınıza sürmeyin!
Dubai çikolatasında büyük tehlike! Bu şekildeyse sakın ağzınıza sürmeyin!
Herkes bu sabunu kullansın! O faydası ömür uzatıyor
Herkes bu sabunu kullansın! O faydası ömür uzatıyor
Türk hekimler bir ilki başardı! Yıllardır çeşitli hastalıklarla mücadele ediyorlardı
Türk hekimler bir ilki başardı! Yıllardır çeşitli hastalıklarla mücadele ediyorlardı
Osman Müftüoğlu 'Atom bombası etkisinde' diyerek arka arkaya faydalarını sıraladı! Hafızayı çelik gibi yapıyor...
Osman Müftüoğlu 'Atom bombası etkisinde' diyerek arka arkaya faydalarını sıraladı! Hafızayı çelik gibi yapıyor...