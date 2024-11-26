Malatya depremle sarsıldı! Akşam halk sokaklara çıktı

4.6 büyüklüğünde bir deprem Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana geldi. AFAD, saat 20.20'de merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir sarsıntının meydana geldiğini bildirdi. Adıyaman da depremden etkilendi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı. Ali Yerlikaya, sosyal medya platformlarında aşağıdaki açıklamayı yaptı:



AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri, Malatya Doğanşehir'de 4.6 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak hemen saha taramalarına başladı.

GSS borcu olana müjde! O borçlar siliniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan dava açmıştı! Kılıçdaroğlu'nun avukatından flaş yolsuzluk açıklaması

Faiz oranları değişti! 250 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar?





İlk bulgular, herhangi bir olumsuz koşul olduğunu göstermektedir. Gelen ihbarlar incelenir.



Depremden etkilenen insanlara geçmiş olsun diyorum.



Allah ulusumuzu ve halkımızı felaketlerden korusun."